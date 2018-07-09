Dünyanın en büyük telefon fabrikası açıldı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, dünyanın en hızlı büyüyen pazarı mobil telefonlara yatırım yapmaya devam ediyor. Samsung’un en büyük telefon fabrikası, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Hindistan Başbakanı Narenda Modi’nin katılımıyla bugün açıldı. Çin’de telefon üretimi masraflarının artmasıyla birlikte Hindistan’a yönelen Samsung’un yeni fabrikasını, Yeni Delhi şehrinin Noida ilçesinde açtı. Samsung’un Hindistan’da yeni fabrikasını açması, Çin merkezli rakibi Xiaomi ile mücadelesinde yardımcı olacak. Samsung’un yaptığı açıklamaya göre fabrikanın inşası için 3 yılda 716 milyon 57 bin dolar harcandı. Samsung, ayrıca Hindistan menşeili telefonları da ihraç etmeyi planladıklarını da duyurdu. Yeni fabrikayla birlikte Samsung yıllık telefon üretimini 2 katına çıkararak, yılda 120 milyon telefon üretebilecek.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükumeti elektronik üretimini teşvik etmek amacıyla akıllı telefon parçalarının ithalatına vergi uygulamıştı.