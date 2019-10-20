Dünyanın en çirkin futbolcuları seçildi: Mesut Özil de var

Joleon Lescott

İngiliz milli oyuncu Joleon Lescott, 2017 yılında 35 yaşındayken futbolu bırakmıştı. O da tıpkı Ribery ve Tevez gibi çocukken geçirdiği bir kazanın izlerini taşıyor.

Bu izler onun yüzünde asimetrik bir görüntü oluşturduğu için kariyeri boyunca 'çirkin futbolcu' olarak anıldı.

Lescott henüz 5 yaşındayken ciddi bir trafik kazası geçirdi. Okuldan eve dönerken bir arabanın altında kalan Lescott'ın neredeyse kafasının yarısı ezildi.

Ailesi, hayatta kalması konusunda çok ümitli değildi. Lescott ise beklenenden çok daha sıkı şekilde hayata tutundu. Tamamen iyileştikten sonra yaşamına normal bir şekilde devam etti.

Wolverhampton kulübünde profesyonel futbol hayatına başladığında 18 yaşındaydı ve kulübü, onun futbol oynayıp oynayamayacağına dair birçok kapsamlı test yaptı.

'Mucize Adam' lakaplı Lescott, Manchester City de dahil olmak üzere Premier Lig'de birçok takımda uzun süre üst düzey futbol oynadı ve 2017'de kariyerini noktaladı.