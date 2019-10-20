Dünyanın en çirkin futbolcuları seçildi: Mesut Özil de var

Futbol dünyasına troll bir pencereden yaklaşan besoccer, kendilerine göre dünyanın en çirkin futbolcularını belirledi. Listenin en dikkat çeken ismiyse farklı bir yüzü olmasına rağmen yakışıklı görülen Mesut Özil oldu. İçlerinde çok ilginç hikayeleri olanlar var.

20 Ekim 2019, Pazar 12:46 Son Güncelleme:
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Sulley Muntari

Sulley Muntari

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Inter'de oynadığı dönemde dünyaca ünlenen Sulley Muntari, kariyerini Albacete'de sürdürüyor.

35 yaşındaki Ganalı oyuncu, Kanada doğumlu Ganalı Menaye Donkor ile evli. Menaye Donkor ise 2004 yılında Gana'nın güzellik kraliçesi seçilmiş ve Miss Universe'te ülkesini temsil etmişti.

Franck Ribery

Franck Ribery

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Fransız dünya yıldızı Ribery, Bayern Münih'te zirveye çıkardığı kariyerinin sonlarına yaklaşıyor. 35 yaşındaki oyuncu şu anda Fiorentina'da oynuyor.

Ribery'nin yüzündeki yara, ne yazık ki yıllardır 'çirkin futbolcu' olarak anılmasına neden oluyor. Lakabı ise 'Scarface'.

Peki o kazayı geçirmeseydi nasıl görünürdü?

Peki o kazayı geçirmeseydi nasıl görünürdü?

2 yaşındayken ailesiyle beraber geçirdiği trafik kazasından ötürü henüz bebekken yüzüne tam 100 dikiş atılan Ribery, henüz o yaşlarda ölümden dönmüş.

Peki o kazayı geçirmeseydi nasıl görünürdü?

Hameur Bouazza

Hameur Bouazza

Cezayirli futbolcu Bouazza, besoccer'ın en çirkin futbolcular listesinde bulunuyor fakat onun daha ilgi çekici bir hikayesi var.

Bouazza, İngiliz basınının attığı manşetlere göre futbol tarihinin 'tüm zamanların en kısa ömürlü transferi'.

2009 yılında Sivasspor tarafından transfer edilen oyuncu, sadece 5 gün sonra Sivas'a alışamadığı gerekçesiyle kulüple fesih görüşmelerine başlamış ve Türkiye'den ayrılmıştı.

Türkiye tarihinin en kısa ömürlü transferi olan oyuncu için Daily Mirror gazetesi, "Hameur Türk lokumundan çabuk bıktı" başlığını atmıştı.

Carlos Tevez

Carlos Tevez

Tevez de yüzündeki yanıklardan ve dişlerinin şeklinden ötürü yıllardır 'çirkin futbolcu' olarak anılıyor.

Peki yüzündeki ve boynundaki yanıkların sebebi ne?

'Apaçi' lakaplı Arjantinli futbolcu henüz 10 aylıkken üzerine büyük bir kaynar su kabı düştü. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştu.

Tevez'in yüzü tamamen yanmaktan kıl payı kurtuldu ve ölümden döndü.

İlerleyen yaşlarında estetil ameliyat olmayı reddeden Tevez, şu anda 35 yaşında ve kariyerinin son demlerini, gençliğinin geçtiği Boca Juniors'ta sürdürüyor.

Joleon Lescott

Joleon Lescott

İngiliz milli oyuncu Joleon Lescott, 2017 yılında 35 yaşındayken futbolu bırakmıştı. O da tıpkı Ribery ve Tevez gibi çocukken geçirdiği bir kazanın izlerini taşıyor.

Bu izler onun yüzünde asimetrik bir görüntü oluşturduğu için kariyeri boyunca 'çirkin futbolcu' olarak anıldı.

Lescott henüz 5 yaşındayken ciddi bir trafik kazası geçirdi. Okuldan eve dönerken bir arabanın altında kalan Lescott'ın neredeyse kafasının yarısı ezildi.

Ailesi, hayatta kalması konusunda çok ümitli değildi. Lescott ise beklenenden çok daha sıkı şekilde hayata tutundu. Tamamen iyileştikten sonra yaşamına normal bir şekilde devam etti.

Wolverhampton kulübünde profesyonel futbol hayatına başladığında 18 yaşındaydı ve kulübü, onun futbol oynayıp oynayamayacağına dair birçok kapsamlı test yaptı.

'Mucize Adam' lakaplı Lescott, Manchester City de dahil olmak üzere Premier Lig'de birçok takımda uzun süre üst düzey futbol oynadı ve 2017'de kariyerini noktaladı.

Mesut Özil

Mesut Özil

Mesut Özil'in 'çirkin' oyuncular arasına seçilmesini sağlayan sebepse gözleri olmuş. Mesut, pörtlek gözleri nedeniyle balık Nemo'ya benzetilmiş.

Mesut Özil yakın zamanda Amine Gülşe ile evlenmişti. Amine Gülşe ise 2014 yılının Miss Turkey şampiyonu ve Miss World'te Türkiye'yi temsil etmiş bir model.

Wayne Rooney

Wayne Rooney

İngiltere futbol tarihinin en önemli isimlerinden olan Wayne Rooney, Everton ve Manchester United tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir isim.

Geniş yüzü ve kepçe kulakları ise onu sevmeyen rakip takım taraftarları tarafından 'Shrek' lakabıyla anılmasına sebep olmuştu.

Ivan Campo

Ivan Campo

Ivan Campo, Real Madrid tarihinin en sessiz sedasız transferlerinden biri. 1998 yılında Los Galacticos'a cüzi bir paraya gelen ve onca yıldızın içinde tıpkı Makalele ya da Emerson gibi takımın yükünü çeken isimlerden biri oldu.

Buna rağmen kötü oynadığı bazı maçlar sonrası o kadar yoğun tepki görüyordu ki Madrid'te birkaç kez psikolojik destek aldı.

Çoğu zaman oyuna yedekten giren Campo, 5 sene kaldığı Madrid'ten sonra İngiltere kariyerine başladı.

İngiltere'de özellikle Ipswich Town'da oynarken taraftarın sevgilisi oldu ve adına bir müzik grubu kuruldu. BBC, grupla bir röportaj bile yaptı.

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