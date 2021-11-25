Bilim & Teknoloji Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları belli oldu

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları belli oldu

Bilim & Teknoloji

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları belli oldu

2021 yılı verilerine göre dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları belli olurken, birinci sırada 2,740 milyar ile Facebook’un hala ilk sırada yer aldığı gözlendi.

25 Kasım 2021, Perşembe 16:10 Son Güncelleme:
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We Are Social’dan elde edilen bilgilere göre 2021 yılında dünyanın en çok kullandığı sosyal medya platformları belli oldu. Böylelikle Facebook kullanıcı sayısı 2,740 milyar olurken, dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olarak kayıtlara geçti. Facebook’tan sonra ikinci sıraya 2,291 milyar ile Youtube yerleşirken, üçüncü sırada 2 milyar ile WhatsApp, dördüncü sırada 1,3 milyar ile Facebook Messenger, beşinci sırada ise 1,221 milyar ile Instagram’ın yer aldığı kaydedildi.

Sonrasında yer alan diğer popüler platformlar ise 1,213 milyar ile Wechat, 689 milyon ile TikTok, 617 milyon ile de QQ olarak belirlendi. Ülkemizde yaygın olarak haber alma amacı ile kullanılan Twitter’ın kullanıcı sayısı ise 353 milyon olarak açıklandı.

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