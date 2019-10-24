Dünyanın en değerli taçları





En iyisi

İspanya Kraliçesi Letizia, İspanyol hazinesindeki en değerli 500 elmastan yapılmış ‘La Buena’ (En iyisi) takma adıyla bilinen tacı taktı.

1906 yılında yapılan taç, Kral Alfonso XIII tarafından eşi Victoria’ya düğün hediyesi olarak verilmişti.

Taç, Kral Alfonso’nun sembolü olan zambak şeklinde işlenmiş.





Yıldızları çıkardı

Tahta çıkma töreninin ev sahibesi olan Japonya’nın çiçeği burnunda imparatoriçesi Masako, ilk kez 1880’de İmparatoriçe Haruko’nun taktığı taçla misafirlerini ağırladı.

Fransa’da yapılan tacın orijinal halinin tepesinde yıldızlar bulunuyor.

Ancak İmparatoriçe Masako, bu yıldızları çıkararak daha sade bir görüntü çizdi.





Yakut kırmızısı

Hollanda Kraliçesi Maxima, 2 büyük yakut ve etrafına döşenmiş küçük yakutlardan oluşan Mellerio tacıyla boy gösterdi.

Fransız mücevher şirketi Mellerio’nun 1889’da Kraliçe Emma için ürettiği taç, Kral Willem III’ün hediyesiydi.

İlk kez bu tacı takan Kraliçe Maxima kıyafetini de yakut kırmızı seçti.





9 parçalı taç

Belçika Kraliçesi Mathilde’nin tercihi; 1926’da Belçika Kralı Astrid’e düğün hediyesi olarak verilen elmas bezeli 9 parçalı bir taç oldu.

Ancak Mathilde, tacın yalnızca saç bandı şeklindeki tek bir parçasını taktı.





Farklı tasarım

İsveç Veliaht Prensesi Victoria’nın taktığı ‘Boucheron Laurel Wreath’ tacı farklı tasarımıyla oldukça ünlü.

Yaprak şeklinde döşenmiş elmaslarla bezeli taç, Victoria’ya 2013’te ölen halası Prenses Lillian’dan miras kaldı.