Almanya Bavyera’da M.Ö. 1200’den kalma 3 bebek mezarında yapılan kazılarda dünyanın en eski biberonları bulundu. 3 bin 200 yıllık biberonların ikisinde inek ya da keçi sütü, diğerinde anne sütü olduğu tespit edildi. Bu keşif, o dönemde de bebekler için biberon kullanıldığını ortaya çıkardı.

Bu tatlı keşifle atalarımızın hem alet edavat yapma/kullanmadaki başarısını hem de çocuklarımızı binlerce yıldır aynı şekilde büyüttüğümüzü öğrendik ve doğrusu bu durum yüzümüzü güldürdü...