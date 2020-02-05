Dünyanın en eski eğlence merkezi: Tivoli Gardens

Tivoli, atlı karınca ve tekne gezileri, yerleşik senfoni orkestrası ve Çin tavuskuşu tiyatrosu (tavus kuşu gibi tasarlanmış) ile en çok ziyaret edilen eğlence parkı. Geceleri bahçeleri renkli lambalar ve yüz binlerce küçük ışıkla aydınlanıyor. Kopenhag'ın merkezinde yer alan Tivoli, kentin gözdesi.

"İnsanlar siyaset hakkında düşünmesinler"

Tivoli, Kral VIII. Christian tarafından beş yıllık bir komisyon verilerek Georg Cartensen tarafından kuruldu. Cartensen'in kralı ona “İnsanlar eğlendiklerinde siyaset hakkında düşünmediklerini” söyleyerek ikna ettiler. Park başından beri restoranlar, kafeler, bir tiyatro, bahçeler ve çiçek tarhları, atlı karıncaya, ve süslü oryantal tarzda binalar ile çevrili.

Naziler yakmaya çalıştı

Tivoli muhtemelen tüm Danimarka'da olmasa da Kopenhag'daki en ünlü dönüm noktasıdır. 1944'te Naziler onu yakmaya çalıştı. Ancak Danimarkalılar haftalar içinde parkı yeniden inşa ettiler ve yeniden açtılar.