Kültür & Sanat Dünyanın en eski yıldız haritası sergiye hazırlanıyor

Dünyanın en eski yıldız haritası sergiye hazırlanıyor

Kültür & Sanat

Dünyanın en eski yıldız haritası sergiye hazırlanıyor

Dünyanın en eski yıldız haritası olduğu değerlendirilen Nebra Gökyüzü Diski, gelecek yıl şubat ayında İngiltere'nin başkenti Londra'daki British Museum'da sergilenecek.

19 Ekim 2021, Salı 15:12 Son Güncelleme:
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Bronz Çağı'ndan bugüne kadar gelip 3 bin 600 yaşında olduğu tahmin edilen ve 1999'da Almanya'da ortaya çıkarılan Nebra Gökyüzü Diski, 20. yüzyılın en önemli arkeolojik keşiflerinden biri kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO), önemli küresel tarihi belgeler listesine dahil ettiği eser, insanlığın gökyüzüyle ilgili ilk dönem bilgisine dair benzersiz bir bakış sunuyor. British Museum; Güneş, Ay, yıldızlar, gün dönümleri ve diğer kozmik olayların altın yaldızlarla tasvir edildiği, mavi-yeşil bakır küfü rengi yüzeye sahip yaklaşık 30 santimetre çapındaki diskin, 2022 Şubat'ta açılacak Stonehenge sergisinin parçası olarak izlenime sunulacağını duyurdu.

'IŞIK TUTMAK İÇİN KULLANACAĞIZ'

Serginin küratörü Neil Wilkin, yaptığı açıklamada, "Nebra Gökyüzü Diski ve Güneş Kolyesi, Bronz Çağı Avrupası'ndan günümüze ulaşan en dikkati çekici eserlerden ikisi. Her ikisi de kelimenin tam anlamıyla 3 bin yıldan fazla süredir toprak altında saklı kaldıktan sonra daha yeni ortaya çıkarıldı. Her ikisi de Stonehenge'den yüzlerce mil uzakta bulunurken onları İngiltere, İrlanda ve ana kara Avrupa'yı kapsayan antik anıtın çevresinde var olan birbirine bağlı geniş dünyaya ışık tutmak için kullanacağız." dedi.

Almanya'nın Halle kentindeki Prehistorya Devlet Müzesi'ne ait disk, 15 yıl sonra ilk kez sergilenmek üzere British Museum'a ödünç verildi.

Bronz Çağı'ndan kalma kılıçlar, baltalar ve diğer eşyalarla Almanya'daki Nebra kasabası yakınlarında bulunan disk, iki define avcısı tarafından metal dedektörlerle ortaya çıkarılmış ancak eserler, daha sonra polis operasyonuyla ele geçirilmişti.

AA

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