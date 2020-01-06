Finlandiya'nın çiçeği burnunda Başbakanı Sanna Marin, işçilerin ailelerine daha fazla vakit ayırması için kolları sıvadı.

Başbakan Sanna Marin Finlandiya'da yeni sistem için çalışmalara başladı. Marin'in önerdiği sisteme göre işçiler haftada 5 gün değil 4 gün çalışacak ve mesailer 6 saat olacak.

Marin, Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde de bu sistemi savunduğunu belirterek "İnsanların ailelerine, sevdiklerine ve hobilerine daha fazla vakit ayırmayı hak ediyor. Bu yüzden Finlandiya halkının daha az çalışmasına izin vermek önemli" dedi.









Microsoft'un denemesi başarılı sonuçlanmıştı

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında teknoloji şirketi Microsoft’un Japonya şubesi 1 ay boyunca deneme yaparak çalışanlarına haftada üç gün izin vermiş ve işte verimliliğin yüzde 40 arttığı ortaya çıkmıştı.

Finlandiya Başbakanı Marin, son olarak Estonya İçişleri Bakanı'nın kendisine "tezgahtar kız" diyerek, dalga geçmesiyle gündeme gelmişti.Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid, popülist aşırı sağcı parti Ekre'nin lideri olan 70 yaşındaki Mart Helme'nin sözlerinden "utanç duyduğunu" söylemişti.



