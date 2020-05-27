Dünyanın en gizemli yeri: Kahire

Efsanevi piramitler için Eski Kahire’yi ya da Mısır’ın bilim, kültür ve ekonomi anlamında en önemli şehri Kahire’yi mutlaka ziyaret etmelisiniz. Nil Nehrinin doğu kıyılarında bulunan Kahire, Mısır’ın başkenti. Antik Mısır eserleri, kenti her yıl milyonlarca turistin ziyaret etmesine sebep olmakta.

Kahire’de ne yenir?

Nil Nehri’nden avlanan balık çeşitleri, pirinç, mısır ve pek çok sebzenin yanı sıra koyun, keçi ve av etleri Mısır mutfağının lezzetli malzemelerinden. Bölgede, özellikle kalınan otellerde yemek yenmesi tavsiye edilmekte. Burada ayrıca tüm Orta Doğu’da olduğu gibi humus, döner, şiş kebap, köfte, falafel gibi yemekler bulmak mümkün.

Koşeri

Şehirlerde her yerde küçük koşeri büfeleri görülebilmekte. Makarna, yeşil mercimek, pirinç ve nohudun ayrı ayrı haşlanarak üst üste konulması ile yapılmakta. Kızartılmış ince kıyılmış soğan domates veya acı biber sosu ilave edilerek sunulmakta.

Şavarma

Bir çeşit geleneksel et yemeği.

Ful Mudammas

Geleneksel bir yemektir. Bakla, sarımsak, mercimek, makarna, limon suyu ve kimyonla yapılmakta. Bazı yerlerde bezelye de kullanılmakta.

Helva

İrmik veya un ile süt, şeker, yağ karıştırılarak yapılır. Her yerde bulmak mümkündür.

Um-Ali Tatlısı

Bir çeşit sütlü ekmek tatlısı. İçine ekmek ve manda sütü ile beraber, vanilya, kuru üzüm, badem, gibi malzemeler eklenerek yapılmakta.

Kahire’de gezilecek yerler

Kahire’nin geçmişi, bugünkü şehrin güneyinde kurulmuş olan Antik Mısır Uygarlığı’na dayanmakta. Geçmişte bölgede Memfis ve Babil gibi antik yerleşim yerleri kuruldu. Müslümanların 7.yy’da şehri ele geçirmesiyle bugünkü Kahire’nin oluşumu başladı. Şehir yaklaşık 1300 yılı aşkın süredir aynı yerde aynı adla yer bulunmakta.

Eski Kahire Bölgesi’nde yer alan Ben Ezra Sinagogu, Hanging Kilisesi gibi Hristiyan Mısır Dönemi eserlerini, Sultan Hassan Cami, Ibn Tulun Cami, Al-Hâkim Cami, Khan El-Khalili Çarşısı gibi İslam eserleri de yer almakta. Tahrir Meydanı, Mısır Müzesi, Antik Mısır Dönemi’nden kalma piramitler, görülmesi gereken yerlerden.

Giza Piramitleri

Keops Piramidi, dünyanın en meşhur yapılarından. Keops tarafından yaptırılmıştır. Piramidin genişliği, 227 metre ve yüksekliği ise 137 metre. İçerisine girilebilmekte. Kefren Piramidi ise Keops’un oğlu Kefren tarafından yaptırılmıştır. Menkaure Piramidi, Giza Piramitleri arasında en küçük olanı. Yapının yüksekliği 62 metre. Sfenks ise en ilgi çekici devasa yapılardan bir tanesi. Granitten yapılmış bir aslan heykeli olan sfenks sanki Keops Piramidi önünde bekleyen bir bekçi gibi. Uzunluğu 73 metre.

Doğu Mezarlığı: Kraliçeler için yaptırılmıştır. Ancak tamamlanmamış bir yapı.

Batı Mezarlığı: Keops Piramidi civarında piramidin batısında kraliyet ailesi ve üst düzey devlet hizmetinde çalışanların mezarları bulunmakta.

Ayrıca, Keops Piramidi etrafında yapılan arkeolojik çalışmalarda tekne parçaları bulundu. Parçalar bir araya getirildiğinde 4.500 yaşında sedir ağacından yapılma bir tekne ortaya çıkmıştır. Tekne bölgede bulunan müzede sergilenmekte.

Mısır Müzesi

Sahip olduğu binlerce arkeolojik eserle muhteşem bir müze.

Qarafa (Ölüler Şehri)

Kahire Kalesi yolu üzerinde bulunan Memlûk Mezarlığı’nın bulunduğu yer.

St. Simon Manastırı

Mağara içine konumlanmış bir kilise.

Nil Nehri

Nehirde bot turları düzenlenmekte. Bu doğa harikası nehri ve çevreleyen şehri, nehirden bot turu ile gezerken seyretmek farklı bir deneyim olabilir.



