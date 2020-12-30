Dünya 'Dünyanın en güçlü çocuğu' Jambulat Hatokhov hayatını kaybetti

'Dünyanın en güçlü çocuğu' Jambulat Hatokhov hayatını kaybetti

Dünya

'Dünyanın en güçlü çocuğu' Jambulat Hatokhov hayatını kaybetti

Bir zamanlar "dünyanın en güçlü çocuğu" olarak adlandırılan ve henüz 6 yaşındayken 95 kilogram ağırlığında olan Rus sumo güreşçisi Jambulat Hatokhov, 21 yaşında hayatını kaybetti.

30 Aralık 2020, Çarşamba 00:37 Son Güncelleme:
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Jambulat Hatokhov sağlığı konusundaki endişelere rağmen henüz 3 yaşındayken ağırsıklet yıldızı haline gelmişti. Hatokhov’un ölüm haberini, yaşadığı bölgedeki Sumo ve Kabardey-Balkarya Toplu Güreş Federasyonu Başkanı Betal Gubzhev duyurdu. Hatokhov’un ölüm nedeni açıklanmadı, ancak ciddi böbrek problemleri olduğu ifade edildi.

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9 yaşına geldiğinde 145 kilograma kadar ulaşan Hatokhov’un annesini uyaran İngiliz doktorlar, kilosunun diyabet, kanser ve kalp hastalığı riskini artırdığını vurgulamıştı.

DHA

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