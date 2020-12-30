'Dünyanın en güçlü çocuğu' Jambulat Hatokhov hayatını kaybetti
Bir zamanlar "dünyanın en güçlü çocuğu" olarak adlandırılan ve henüz 6 yaşındayken 95 kilogram ağırlığında olan Rus sumo güreşçisi Jambulat Hatokhov, 21 yaşında hayatını kaybetti.
30 Aralık 2020, Çarşamba 00:37 Son Güncelleme:
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Jambulat Hatokhov sağlığı konusundaki endişelere rağmen henüz 3 yaşındayken ağırsıklet yıldızı haline gelmişti. Hatokhov’un ölüm haberini, yaşadığı bölgedeki Sumo ve Kabardey-Balkarya Toplu Güreş Federasyonu Başkanı Betal Gubzhev duyurdu. Hatokhov’un ölüm nedeni açıklanmadı, ancak ciddi böbrek problemleri olduğu ifade edildi.
9 yaşına geldiğinde 145 kilograma kadar ulaşan Hatokhov’un annesini uyaran İngiliz doktorlar, kilosunun diyabet, kanser ve kalp hastalığı riskini artırdığını vurgulamıştı.
DHA
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