Dünyanın en güçlü pasaportları listelendi

191 ülkeye vizesiz seyahat sağlayan Japonya pasaportunun birinci sırada yer aldığı listede, Türkiye pasaportu geçen yıla göre üç sıra gerileyerek 55'inci oldu. Türkiye pasaportuyla 111 ülkeye vizesiz gidilebiliyor. Listede Türkiye, Rusya Federasyonu, Mikronezya, Bosna Hersek, Gürcistan ve Arnavutluk'un hemen gerisinde; Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Çin, Tayland ve Filipinler gibi ülkelerinse önünde yer alıyor.

İlk 10

Pasaportlarla hangi ülkelere vizesiz girilebildiğini ölçen 2020 Henley Pasaport Endeksi'ne göre ilk 10:

Japonya Singapur Güney Kore İtalya, Finlandiya İspanya, Lüksemburg, Danimarka İsveç, Fransa İsviçre, Portekiz, Hollanda, İrlanda, Avusturya ABD, İngiltere, Norveç, Yunanistan, Belçika Yeni Zelanda, Malta, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Avustralya Slovakya, Litvanya, Macaristan

En zayıf pasaportlar

2006'dan beri yayımlanan ve Uluslararası Hava Taşımacılığı İdaresi (IATA) verileri temel alınarak hazırlanan listede pasaportları en zayıf olan ülkelerse şöyle:

Kuzey Kore, Sudan

Nepal, Filistin Yönetimi

Libya

Yemen

Somali, Pakistan

Suriiye

Irak

Afganistan







