Dünyanın en güçlü pasaportları listelendi
2020 Henley Pasaport Endeksi'nde dünyanın en güçlü ve en zayıf pasaportları sıralandı. Japonya pasaportu, en güçlü pasaportlar sıralamasında son iki yılda olduğu gibi yeniden ilk sırada yer aldı.
191 ülkeye vizesiz seyahat sağlayan Japonya pasaportunun birinci sırada yer aldığı listede, Türkiye pasaportu geçen yıla göre üç sıra gerileyerek 55'inci oldu. Türkiye pasaportuyla 111 ülkeye vizesiz gidilebiliyor. Listede Türkiye, Rusya Federasyonu, Mikronezya, Bosna Hersek, Gürcistan ve Arnavutluk'un hemen gerisinde; Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Çin, Tayland ve Filipinler gibi ülkelerinse önünde yer alıyor.
İlk 10
Pasaportlarla hangi ülkelere vizesiz girilebildiğini ölçen 2020 Henley Pasaport Endeksi'ne göre ilk 10:
- Japonya
- Singapur
- Güney Kore
- İtalya, Finlandiya
- İspanya, Lüksemburg, Danimarka
- İsveç, Fransa
- İsviçre, Portekiz, Hollanda, İrlanda, Avusturya
- ABD, İngiltere, Norveç, Yunanistan, Belçika
- Yeni Zelanda, Malta, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Avustralya
- Slovakya, Litvanya, Macaristan
En zayıf pasaportlar
2006'dan beri yayımlanan ve Uluslararası Hava Taşımacılığı İdaresi (IATA) verileri temel alınarak hazırlanan listede pasaportları en zayıf olan ülkelerse şöyle:
- Kuzey Kore, Sudan
- Nepal, Filistin Yönetimi
- Libya
- Yemen
- Somali, Pakistan
- Suriiye
- Irak
- Afganistan