Dünyanın en çok kazanan 7 modelinden biri olan Vodianova, Bodrum’da engelli aileler ve yardıma muhtaç çocuklar için vereceği davet öncesi bir öğle yemeği düzenledi. Naked Heart Foundation vakfının kurucusu Vodianova’ya Bodrum’da sosyetenin ünlü ismi Mine Kalpakçıoğlu ve Shelly Ovadia eşlik etti.

BİLET FİYATI 252 BİN LİRA!

Davetin bilet fiyatı çift başına 252 bin lira. Top model mesleki kariyerinde, Calvin Klein, Jacobs, Versace, L’Oreal, Louis Vuitton, Chanel, Mis Sixty, Etam, Pepe Jeans ve Yves Saint Laurent gibi markalarla çalıştı.