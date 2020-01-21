Dünyanın en güzel kızı büyüdü

Anastasia Knyazeva 2017'de “dünyanın en güzel kızı” seçildi. Magazin siteleri, ona bir sonraki Irina Shayk adını verdi ve Fransız Vogue’da görünen en genç model oldu. Büyüleyici derin mavi gözleri, uzun kahverengi saçları ve adeta melekleri andıran güzel yüzü ile birlikte birçok insanın kalbini fethetti ve Anastasia şu anda sosyal medyada 1.4 milyon abone ile trend olmuş durumda.

Güzelliği tüm formlarıyla takdir ediyor ve yetenekli insanların hikayelerini sizlerle paylaşmaktan keyif alıyoruz. Bu yüzden gelin, dünyanın en güzel kızı seçildikten iki yıl sonra Anastasia'nın nerede ve nasıl göründüğüne bir bakalım!

Her şey nasıl başladı?

Dünyanın en güzel kızı seçildiğinde Anastasia, henüz 6 yaşındaydı ve tüm doğallığıyla kameraların karşısındaydı; bu durum onu hiç rahatsız etmedi çünkü pek çok marka ona hayrandı ve yaşına rağmen onu modelleri yapmak istiyordu.

2015 yılında Anastasia'nın annesi Anna, kızının resmi Instagram hesabını oluşturmuş ve kızını kullanıcılara önceden tanıtmaya başlamıştı.

Anastasia, küçük yaşta bir yıldıza dönüştü.

The Daily Mail, 2017 yılında 6 yaşındaki Anastasia'yı “dünyanın en güzel kızı” olarak adlandırdı. Bu unvan aynı zamanda önceden Fransız model Thylane Blondeau'ya aitti. Artık tüm dünya, küçük Anastasia’nın bebeksi yüzü ve muhteşem mavi gözlerini hayranlıkla izliyordu.

Kariyerinde hızla ilerliyor

L'Officiel'e göre Anastasia, 2018'de dünyanın en güzel çocukları listesinde 5. sırada yer aldı.

Genç modelin Chobi Kids, Kenguru ve Kia Motors gibi pek çok giyim markasıyla sözleşmesi var, TV şovlarında ortak olarak çalışıyor ve çeşitli filmlerde yer alıyor.

Yine de kendisini bir “diva” gibi hissetmiyor!

Üzerindeki tüm gözlere rağmen, Anastasia hala normal bir çocuğun hayatına sahip; devlet okuluna devam ediyor ve aslında ne kadar popüler olduğunu gerçekten anlamıyor. Annesi, farklı okul gruplarından çocuklar onunla tanışmak için okul aralarında ona yaklaşmaya çalıştığında kızının bu duruma şaşırdığını söylüyor. Ama ailesi onu bir divaya dönüştürmemek ve sıradan bir çocuk olarak yetiştirmek için çok çaba harcıyor.

Anastasia, modellik ve okul hayatı arasında ailesinin aracılığıyla sağlıklı bir denge bulmaya çalışıyor. İngilizce ve dans dersleri alıyor ve en büyük tutkularından biri olarak şarkı söylüyor. Büyüdüğünde ise pasta şefi veya veteriner olmak istiyor.

İhtiyacı olan tüm aile desteğine sahip

Anastasia'nın ailesi hiçbir şekilde moda veya modellik endüstrisi ile ilgilenmiyor. Annesi bir ekonomist ve babası otomobil endüstrisinde çalışıyor. Ayrıca Anastasia'nın kendisinden 7 yaş büyük bir erkek kardeşi var. Yine de, ailesi Anastasia'nın kariyerini geliştirmek için mümkün olan her şeyi yapıyorlar.

Anastasia’nın tüm hayallerini en iyi şekilde gerçekleştirmesini diliyoruz.

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