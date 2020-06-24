Dünyanın en hızlı bilgisayarı saniyede 537 katrilyon işlem yapabiliyor

Saniyede 537 katrilyon işlem yapabilen Fugaku, eski şampiyon IBM'in Summit süper bilgisayarından neredeyse 2 buçuk kat hızlı çalışıyor.

Kişisel bilgisayarlarda genelde 4 ila 8 çekirdekli işlemciler kullanılırken Fugaku'da ise 7 milyondan fazla işlemci çekirdeği bulunuyor.

Süper bilgisayar, küçük bir kasabayı aydınlatabilecek kadar enerji harcıyor. 9 yıl sonra dünyanın en hızlı bilgisayarı unvanını Japonya'ya getiren Fugaku, Corona virüs araştırmalarında da kullanılacak.

2. sırada Summit, 3. sırada Sierra yer alıyor

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarında IBM sponsorluğundaki Summit süper bilgisayarı, 148.8 petaflop performansıyla listenin 2. sırasında yer buldu.

Listenin 3. sırasında, 94.6 petaflop performansıyla ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarında (LLNL) işletilen Sierra bulunuyor.

Çin Paralel Bilgisayar Mühendisliği ve Teknolojileri Ulusal Araştırma Merkezi'nin (NRCPC) 93 petaflop performanslı Sunway TaihuLight listeye 4. sırada girdi.

Listenin 5. sırasında ise Çin Savunma Teknolojileri Ulusal Üniversitesi'nin (NUDT) 61.4 petaflop performanslı Tianhe-2A yer aldı.