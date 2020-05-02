Dünyanın en hızlı masaüstü oyun işlemcisi: Intel Core i9-10900K

Intel, 10. nesil Comet Lake-S masaüstü işlemci ailesini tanıttı. Yeni nesil CPU serisinin 10 çekirdekli üyesi Core i9-10900K, bugüne kadar piyasaya sürülen en yüksek saat hızına sahip işlemci olarak karşımıza çıkıyor.

Intel Core i9-10900K, 10 çekirdek ve 20 iş parçacığıyla birlikte 3.7 GHz taban saat hızına sahip ve ihtiyaç duyulduğunda bu hızı 5.3 GHz'e kadar çıkarabiliyor. Ayrıca Intel'in geçen sonbaharda piyasaya sürdüğü kafa karıştırıcı X serisi işlemcilerin aksine, Core i9-10900K gerçek bir 10. nesil işlemci olarak tanıtıldı. Amiral gemisi yeni işlemcinin fiyatı ise 488 dolar olarak açıklandı.

Yeni Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 daha az iş parçacıklı uygulamalar üzerinde otomatik performans artışı sağlarken, her çekirdek için hiper iş parçacığı kontrolü de deneyimli hız aşırtmacılara her bir çekirdek için devreye sokulacak ya da devreden çıkarılacak iş parçacığına karar verme olanağı sunuyor.

Intel Core i7-10700 ise i9 işlemcilerde bulacağınız hıza yaklaşan diğer bir alternatif olabilir. Burada hyper threading teknolojisi sunuluyor. Bu noktada Intel, AMD'nin yüksek performanslı Ryzen 3000 yongalarıyla rekabet edebilmeyi hedefliyor.

Güncellenmiş Turbo Boost Max 3.0 özelliği, işlemcideki en hızlı iki çekirdeği belirleyerek yoğun yük altında performansı yükseltmeyi amaçlıyor. Ayrıca, i9 işlemcilerin 70 santigratın altında olduklarında daha yüksek performans göstermelerini sağlayan "Thermal Velocity Boost" teknolojisi de var.



