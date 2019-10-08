Dünyanın en ilginç hayvan yasaları

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Amerika'da hemen her ailenin bir köpeği ya da kedisi var. Hal böyle olunca hayvanlarla ilgili yasalar koymak da kaçınılmaz olmuş. Eyaletlere göre değişiklik gösteren bu yasaların bazıları o kadar ilginç ki, insan 'gerek var mıydı?' demeden edemiyor.

İşte Amerika'daki birbirinden ilginç hayvan yasaları;

Köpeğinizin 10 dakikadan fazla havlaması yasak

Oregon Eyaleti’nde uygulanan bu yasada, ‘köpeklerin herhangi bir hayvana, insana ya da komşulara havlaması, uluması, sızlanması ya da başka sesler çıkarması, 10 dakikadan fazla süremez ve 30 dakika içinde tekrar havlayamaz’ deniyor.

Köpekler arabaları taciz edemez

Kentucky kanunlarında uygulanan bu yasada ‘köpekler, yoldan geçen yayalara veya tekerlekli araçları rahatsız edemez’ deniyor.

Kedilerin kamu mezarlıklarına girmesi yasak

Wiscosin Eyaleti’nde, kedilerin ve köpeklerin kamuya ait mezarlıklara girişi yasak. Hayvanların içeri girmemesini nasıl sağlayacakları ve verecekleri cezanın ne olduğu ise merak konusu.

Köpeklerin kokmasına izin vermek yasak

İllinois Eyaleti’nde köpeğinize banyo yaptırmamanız ve kokmasına neden olmanız yasa dışı bir durum.

Evcil hayvanınızın kokması ve diğer insanları rahatsız etmesi bir suç

Ocak ve nisan ayları arasında tavşanların fotoğraflanması yasak

Wyoming Eyaleti’nde izin almadan tavşan fotoğrafı çekmek bir suç. Tavşan gibi av hayvanlarının ve kuşların ocak ve nisan ayları arasında fotoğraflanması 5 bin dolar cezaya tabi.

Hayvanlar saç kesimi için kuaföre giremez

Alaska’da köpeklerin saç kesimi için insanların gittiği kuaförlere girmesi yasak. Onun yerine köpek kuaförlerine gitmesi gerekiyor.

13’üncü Cuma’da siyah kedilerin boyunlarına zil takılmalı

İndiana Eyaleti’nde 1939 yılında hayata geçirilen bu yasada, lanetli gün olarak kabul edilen 13.Cuma’da siyah kedilerin boynuna zil takılması ön görülüyor. Ancak bu yasa kısa süre sonra kaldırılıyor.

Kedi veya köpeklerin tüylerini satmak yasak

Delaware Eyaleti’nde, kedi veya köpeğin, bilerek ya da bilmeyerek tüylerini satmak bir suç.

Tombalada Japon balığı kazanmak suç

Georgia Eyaleti’nde tombala oyununda bahis olarak Japon balığı gibi hayvanları kullanmak bir suç.