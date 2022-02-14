Posta.comtr / Dünyanın en iri kalçalı kadını olabilmek için 110 bin sterlin harcayan 27 yaşındaki Natasha Crown, artık randevuya çıkamadığını söyledi. Amacına ulaşabilmek için 5 kez bıçak altına yatan ve Brezilya kalçası ameliyatı yaptıran Sırbistanlı kadın, her ne kadar ‘daha büyük daha iyidir’ mottosuyla hareket etmiş olsa da, bu durum aşk hayatını tepe taklak etti. Crown son 7 yıldır aşkı bulamadığını ve randevuya çıkmadığını söyledi.

Bir YouTube kanalına konuşan genç kadın, “Son ilişkim 7 yıl önceydi. Biraz iriyim, sanırım insanlar bu yüzden benden kokuyor. Erkekler için korkutucu” dedi.

5 KEZ AMELİYAT OLDU

Dünyanın en iri kalçalı kadını olma isteği hakkında ise Natasha şunları söylüyor:

Dünyanın en iri kalçalı kadını olacağım. Bu benim amacım ve ona ulaşacağım. 20 yaşındayken ilk kalça kaldırma ameliyatımı oldu. Son kalça kaldırma ameliyatımı ise geçen ay oldum ve bu beşinciydi. Yakında altıncısını da yaptıracağım.





YAĞ YAPMAK İÇİN PİZZA YİYOR

Brezilya kalçası ameliyatı, vücudun bir bölgesindeki yağın alınıp kalçaya enjekte edilmesinden oluşuyor. Natasha, bu ameliyat için ihtiyaç duyduğu 20-25 kilo yağı pizza, hamburger ve makarna gibi yüksek karbonhidratlı diyetle beslenerek sağlıyor.





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