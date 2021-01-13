Yemek Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri belirlendi: Birinci Margherita Pizza, ikinci Adana Kebap
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Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri belirlendi: Birinci Margherita Pizza, ikinci Adana Kebap

Yemek

Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri belirlendi: Birinci Margherita Pizza, ikinci Adana Kebap

Dünya çapınca belirlenen en iyi geleneksel yemekler arasında Türkiye'de 5 farklı lezzetle yerini aldı. Birinci sırada İtalya'nın Margherita Pizzası yer alırken ikinci sırada Adana Kebap var. Türkiye’den listeye giren diğer lezzetler ise; biber dolması, sarma, köfte ve döner.

13 Ocak 2021, Çarşamba 16:20 Son Güncelleme:
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Ajans Press’in, TasteAtlas verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en iyi geleneksel yemekleri belli oldu. Listenin başında İtalya’dan Margherita Pizza bulurken, ikinci sıraya 'Adana kebap' oturdu. Üçüncü sırada ise Japonya’nın Ramen’i (erişte) yer alıyor.

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Türkiye’den listeye giren diğer lezzetler ise; biber dolması, sarma, köfte ve döner olarak sıralandı.

2020'den bu yana basında Türk Mutfağı ile alakalı 3 bin 307 haber yansıdı

Ajans Press, Türk Mutfağı ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini de inceledi. Bu bilgilere göre 2020 yılından bugüne kadar Türk Mutfağı ile alakalı basına 3 bin 307 haber yansıdı.

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