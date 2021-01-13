Ajans Press’in, TasteAtlas verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en iyi geleneksel yemekleri belli oldu. Listenin başında İtalya’dan Margherita Pizza bulurken, ikinci sıraya 'Adana kebap' oturdu. Üçüncü sırada ise Japonya’nın Ramen’i (erişte) yer alıyor.

Türkiye’den listeye giren diğer lezzetler ise; biber dolması, sarma, köfte ve döner olarak sıralandı.

2020'den bu yana basında Türk Mutfağı ile alakalı 3 bin 307 haber yansıdı

Ajans Press, Türk Mutfağı ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini de inceledi. Bu bilgilere göre 2020 yılından bugüne kadar Türk Mutfağı ile alakalı basına 3 bin 307 haber yansıdı.



