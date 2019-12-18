Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı

İlk sıraya 389 üniversite ile Çin yerleşirken, ABD 352 üniversite ile ikinci, Japonya 141 üniversite ile üçüncü oldu. Listede, 137 üniversitesi bulunan Hindistan 4’üncü, 105 üniversitesi bulunan İngiltere 5’inci sırada yer aldı. Türkiye ise 82 üniversite ile İngiltere’nin ardından 6’ncı sıraya yerleşti.

En iyi sıralama Hacettepe'nin

‘Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi’ sıralamasına en yakın Türk üniversitesi ise Hacettepe oldu. Hacettepe Üniversitesi’nin 534’üncü sırada yer aldığı listede, İstanbul Üniversitesi 582’nci, İstanbul Teknik Üniversitesi 698’inci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 706’ncı, Ankara Üniversitesi 787’nci oldu. Ege Üniversitesi 842’nci sırada yer alırken, Gazi Üniversitesi 884’üncü, Bilkent Üniversitesi de 894’üncü oldu.