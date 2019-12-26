Yedi başarılı genç

Burs alan 7 öğrenci, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ile bir araya geldi. Enver Yücel, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’nin öğrencileri olan gençlere tavsiyeler verdi.

Öğrencilerinden Ekin Şenvardarlı, Amerika’daki Northwestern University’e kabul edildi. Küçük yaşlarından beri uzay ile ilgili olan Şenvardarlı, “Northwestern istediğim alanda dünya 1’incisi” dedi.

Yüzde 100 burslu

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Berkin Binbaş da burslu olarak Amerika’nın ve dünyanın en önemli üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Technology’i (MIT) yüzde 100 burslu okuyacak.

Mehmet Eren Aldemir, Dartmouth Üniversitesi; Erim Eşref Hakkı, Durham Üniversitesi; Yunus Emre Parmaksız, Princeton Üniversitesi; Elif Tuncel Bucknell Üniversitesi Mahmut Mustafa Tuğtekin ise Amsterdam Utrecht Üniversitesi’ne kabul edildi.