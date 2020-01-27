Dünyanın en kötü kedisi Perdita yuva arıyor

Mitchell County Animal Rescue adlı kurum Perdita adlı kedinin sahiplendirilmesi için verdiği ilanda"Hasta olduğunu düşünüyorduk. Ama sadece pislik çıktı" ifadelerini kullandı. İlanda Perdita'nın sevdiği ve sevmediği şeyler sıralandı. Perdita'nın sevdikleri arasında, şunlar yer alıyor: Bir daha asla mutlu hissetmemenizi sağlayacak şekilde ruhunuzun derinliklerine bakmak, Kedi Tırmalaması Ateşi adlı şarkı, Hayvan Mezarlığı filmi, atlayarak korkutma (uzmanlık alanı), karanlık köşelerde gizlenme, yaşadığı yerin kraliçesi olmak, barınaktakileri hasta olduğu şeklinde kandırmak (veteriner de onun sadece bir pislik olduğunu onaylıyor).









Perdita'nın sevmediği şeyler ise, pembe renk, yavru kediler, köpekler, çocuklar, Dixie Chicks grubu, Disney filmleri, Noel ve sonuncusu ama en önemlisi sarılmak.









İlan "Perdita bekar ve kişisel alandan anlayan, sosyal açıdan uyumsuz bir insanla sosyal açıdan uyumsuz olmaya hazır. Ücretsiz sahiplendirme" diye devam etti.

50'den fazla kişi sahiplenmek için başvurdu

Facebook'ta Perdita için verilen ilanı binlerce kişi beğenirken, 50'den fazla kişi kediyi sahiplenmek için başvuruda bulundu.





Barınağın direktörü Amber Lowery 4 yaşındaki Perdita'nın Noel arifesinde barınağa geldiğini ve barınağı ziyaret edenleri kedinin davranışları konusunda uyardıklarını söyledi.

Lowery 'Şu anda ona bakıyorum. Küçük yatağında yuvarlanıyor. Tatlı ve sevimli gözüküyor ama onu sevmek istediğiniz anda patiyi vuruyor. Bir yerinin acıdığını düşündük ve veterinere götürdük. Veteriner 'Hayır, bu kedi sadece bir pislik' dedi' ifadelerini kullandı.

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