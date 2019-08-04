Geminin 2 bin 900 kişilik yolcu kapasitesi olduğunu belirten Royal Caribbean Türkiye Müdürü Alper Taşkıranlar, 18 katlı Celebrity Apex’in Fransa’nın Saint-Nazaire tersanesinde 900 milyon euroya inşa edildiğini söyledi.

306 METRE

Geminin uzunluğunun 306 metre ve genişliğinin 39 metre olduğunu belirten Royal Caribbean Türkiye İletişim Pazarlama Direktörü Cihangir Canıyılmaz da “Cruise seyahati Türkiye’de son yılların en gözde tatili. Celebrity Apex ile gelecek olan misafirlerin Galataport gibi güzel bir limana yanaşmaları da İstanbul’a yeni bir hareket getirecek. Galataport’a gelen ilk yeni gemi olacak” dedi.