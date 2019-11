Dünyanın en ölümcül yemekleri o mutfaktan çıkıyor

2019 yılı başlarında, Lancet Tıp Dergisi diyete bağlı ölümleri araştıran küresel bir çalışma yayınladı. Çalışma, 2017'de beş ölümden birinin zayıf beslenmeden kaynaklandığını - başta çok fazla tuz, çok az miktarda tam tahıl ve çok az meyve ve sebze - ve diyetle ilgili ölüm oranının en yüksek ülkenin Özbekistan olduğunu ortaya koydu.

BBC’nin haberine göre, yiyecekleriyle gurur duyan ve ülkeyi cazip bir turizm merkezi olarak kurmanın tam ortasındayken bu nosyonu bozan araştırma birçok Özbek'i üzdü. Araştırmaya, Özbekistan dünyanın en ölümcül mutfağına sahip oldu.

Özbek gastroenterologist Lola Abdurakhimova, konunun yiyecek değil, Özbek halkının değişen yaşam tarzı alışkanlıkları olduğunu savunuyor. Gün boyunca yoğun çalışan bir tarım toplumu için, ölçülü olarak tüketilen Özbek yemeklerinin sağlığa uygun olduğunu söylüyor.

Abdurakhimova, Özbek halkındaki sağlık sorunlarının, üç modern yaşam tarzı değişikliğinden kaynaklandığını söylüyor: aşırı yemek yeme, artan hareketsizlik ve beslenme çeşitliliği eksikliği. Ona göre, Özbekler kentleştikçe daha az aktif hale geldiler ve bu yüzden daha az kalori yakıyorlar, ancak beslenmelerini değiştirmiyorlar. Buna ek olarak, Özbekler için sosyalleşme demek yemek anlamına geliyor. Yemekler saatlerce sürüyor ve doğal olarak fazla yemek yiyorlar.

Abdurakhimova'ya göre, modern Özbek beslenmesinde meyve ve sebzeler bulunmuyor. Eskiden, meyve ve sebzeler genellikle atıştırmalık olarak tüketiliyordu. Ancak bugün Özbekler geleneksel lezzetlerini hamburger ve döner gibi hızlı yiyeceklerle değiştirdi.

Özbekistan’ın en çok bilinen ulusal yemeği: Plov

Özbekistan'ın ulusal yemeklerinin en popüler ve meşhuru Plov. Efsaneye göre, yemek 1300'lerde Timur'un fetihleri ​​sırasında büyük ordularını beslemek için kalori bakımından yüksek ve taşınabilir olması nedeniyle tercih edilen malzemelerden ortaya çıktı.

Plov, Özbekistan'daki hemen hemen her özel günde yeniyor ve çoğu Özbek de hafta boyunca her gün bazen günlük olarak bu yemeği yiyor. Tabakta, et veya sebze suyunda pişirilen pilav ve etten oluşuyor. Genellikle aileler evlerinde bu yemeği yapıyor.