Dünyanın en pahalı aracı Rolls-Royce Boat Tail duyuruldu

Özel üretim departmanını yenileyen Rolls-Royce yeni modeli Boat Tail ile dünyanın en pahalı otomobili unvanını aldı. Sahibine özel olarak tasarlanan araç, 20 milyon Sterlinllik (28 milyon dolar) fiyatıyla, 2019 yılında 11.5 milyon sterline satılan Bugatti'nin La Voiture Noir modelini geride bıraktı. Araçlar kişiye özel olarak üretildiği için istenen özelliklere göre daha yüksek fiyatlara da yeni modeller çıkabilir.

Rolls-Royce Boat Tail'ın arka tarafında bir sofra takımı, içecekler için buzdolabı, döner kokteyl masaları, açılır sandalyeler ve güneş şemsiyesi bulunuyor. Arka kapaklar açıldığında bir kanat formu oluşuyor.

Boat Tail’in ön konsolunda konumlandırılan saat için İsviçre’nin en köklü üreticilerinde BOVET 1822 ile çalışılmış. Biri kol diğeri araç için iki adet saatin ön panale entegre edilmesinin 3.5 yıl sürdüğü belirtiliyor.

5.800 metre uzunluğunda üstü açılabilir bir Coupe otomobil olan Boat Tail'in mimarisi Phantom'a ait. Otomobilin kaputunun altında ise 6,75 litrelik çift turbolu V12 motor, 563 beygirlik bir güç üretiyor.

Paylaşılan bilgilere göre, sadece ön üretim çalışmasının 20 kişi tarafından 1 yılı aşkın sürede tamamlandığı araçtan yalnızca 3 adet üretildi. Bu 3 aracın kimler tarafından sipariş edildiği ise henüz açıklanmadı.