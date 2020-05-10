Dünyanın en pahalı köpeği: Tibet mastifi köpek ırkının özellikleri

Tibet mastifi, kökeni Tibet olduğu düşünülen büyük iri ve güçlü bir köpek türüdür. Tibet mastiflerinin boynunda aslanlarınkine benzer yele vardır. Tibet mastifi ayrıca dünyanın en pahalı köpek türü olarak biliniyor. Tibet dağ köpeği ya da Himalaya dağ köpeği olarak da biliniyorlar. Tibet Mastifi, Hindistan, Çin, Nepal ve Tibet'teki yerel kabileler tarafından kendi koyunları leoparlardan korumak için kullanıldı. Tibet mastifi, iri yapılı, kemik yapısı güçlü, sakin yapılarına rağmen yeri geldiğinde saldırgan mizaçlı ve güçlü bir iradeye sahip. Tibet Mastifi başarılı bir çoban köpeğidir, sürüye yaklaşan kurtlara karşı amansız davranır.

Gezgin Marco Polo'nun Tibet masatifinin özellikleri hakkında "Bir eşek kadar yüksek ve sesi bir aslanınki kadar güçlü" diyor.

Güvenilir ve kibar doğası vardır. Havlama davranışını ender gösterirler ancak gerektiğinde ailesini ve bölgesini korumaktan çekinmez. İşte bu yüzden iyi bekçi köpeği olabilirler. Salya akıtma davranışı gösterebilirler.

İlgili Haberler Köpek, çocuklarla birlikte okul servisi bekliyor



