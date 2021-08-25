Kültür & Sanat Dünyanın en pahalı müzik kaydı

Dünyanın en pahalı müzik kaydı

Kültür & Sanat

Dünyanın en pahalı müzik kaydı

Dünyanın en değerli kemanları olarak bilinen 12 adet Stradivarius kemanı, Avrupa, Amerika ve Asya’dan 12 Stradivari adlı albüm için Londra’ya getirildi. Kemanları Hollandalı keman virtüözü Janine Jansen çaldı.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 17:32 Son Güncelleme:
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Hollandalı kemancı Janine Jansen’in çaldığı kemanların toplam değeri 146 milyon sterlinin üzerinde. 3 bin yıldan fazla yaşları olan 12 keman, Londra’ya güvenlik ekiplerinin korumasında götürüldü. Albümde Janine Jansen’e piyanist Sir Antonio Pappano eşlik ediyor. 10 Eylül’de yayımlanacak albümün yanı sıra Stradivarius kemanlarıyla ilgili film de İngiltere’de 2 Eylül’de gösterime girecek.

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