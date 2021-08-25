Dünyanın en pahalı müzik kaydı

Hollandalı kemancı Janine Jansen’in çaldığı kemanların toplam değeri 146 milyon sterlinin üzerinde. 3 bin yıldan fazla yaşları olan 12 keman, Londra’ya güvenlik ekiplerinin korumasında götürüldü. Albümde Janine Jansen’e piyanist Sir Antonio Pappano eşlik ediyor. 10 Eylül’de yayımlanacak albümün yanı sıra Stradivarius kemanlarıyla ilgili film de İngiltere’de 2 Eylül’de gösterime girecek.