Dünyanın en pahalı Noel kazağı
İngiliz sanatçı Aidan Liban (33) dünyanın en pahalı Noel kazağını üretti. 6 ayda üretilen kazağın üzerinde 24 ayar altın işlemeler var. 150 adet elmas süslemenin bulunduğu kazakta ayrıca İtalyan ipeği kullanılmış. Kazağın fiyatıysa 30 bin sterlin (547 bin 514 lira).
07 Aralık 2021, Salı 10:03 Son Güncelleme:
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Londra’da yaşayan 33 yaşındaki sanatçı Aidan Liban, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) için fon toplamak amacıyla, yapımı altı aydan fazla süren kazağı nihayet tamamladı.
Yapımı 7 bin sterline (yaklaşık 127 bin TL) mal olan kazak, elmas kaplı gümüş yıldızlarla süslenmiş bir ren geyiği tasarımına, 24 ayar altın işlemeye, İtalyan ipek astarına sahip olmasıyla öne çıkarken, üzerinde binlerce Swarovski kristali yer alıyor.
https://twitter.com/MetroUK/status/1467599702359216131?
Sözcü’de yer alan habere göre, el yapımı projede 3 bin saat geçirdikten sonra, aynı zamanda ünlü bir stilist olarak çalışan Aidan, kazağı 30 bin sterlinlik bir fiyata satmayı umduklarını belirtirken, ‘Bir hayalim vardı ve onu gerçekleştirdim’ dedi.
Aidan, “Muhteşem ve göz alıcı bir şey yaratmak istedim ve bunu yaptım” ifadelerinde bulundu.