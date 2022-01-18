İngiliz lüks araç üretici Rolls-Royce'un 28 milyon dolarlık fiyatıyla 'dünyanın en pahalı otomobili' olan özel yapım aracı Boat Tail'ın ikincisinin geliş tarihi duyuruldu.

Sadece üç adet üretilecek olan modelin ikincisi İtalya'daki como Gölü kıyısında düzenlenecek olan 2022 Villa d'Este etkinliğinde sergilenecek.

Gösterişli etkinlik, 20-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Özel olarak tasarlanan modeller birbirinden çok farklı olmasa da ufak değişiklikler bekleniyor.

Araçlar kişiye özel olarak üretildiği için istenen özelliklere göre daha yüksek fiyatlara da yeni modeller çıkabilir.

Rolls-Royce'un özel üretim departmanı tarafından tasarlanan Boat Tail'ın ilk versiyonu 'dünyanın en pahalı otomobili' unvanının sahibi.

Sahibine özel olarak tasarlanan araç, 20 milyon Sterlinllik (Yaklaşık 28 milyon dolar) fiyatıyla, 2019 yılında 11.5 milyon sterline satılan Bugatti'nin La Voiture Noir modelini geride bırakmıştı.

Kimler tarafından sipariş edildiği henüz açıklanmadı

Rolls-Royce Boat Tail'ın arka tarafında bir sofra takımı, içecekler için buzdolabı, döner kokteyl masaları, açılır sandalyeler ve güneş şemsiyesi bulunuyor.

İlk versiyon Boat Tail’in ön konsolunda konumlandırılan saat için İsviçre’nin en köklü üreticilerinde BOVET 1822 ile çalışılmış. Biri kol diğeri araç için iki adet saatin ön panale entegre edilmesinin 3.5 yıl sürdüğü belirtiliyor.

5.800 metre uzunluğunda üstü açılabilir bir Coupe otomobil olan Boat Tail'in mimarisi Phantom'a ait.

Otomobilin kaputunun altında ise 6.75 litrelik çift turbolu V12 motor, 563 beygirlik bir güç üretiyor.

3 aracın kimler tarafından sipariş edildiği ise henüz açıklanmadı.