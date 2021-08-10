Bilim & Teknoloji Dünyanın en pahalı oyunu yeniden değişti

Dünyanın en pahalı oyunu yeniden değişti

Bilim & Teknoloji

Dünyanın en pahalı oyunu yeniden değişti

Son 2 ay içerisinde üçüncü kez dünyanın en pahalı oyunu unvanının sahibi değişti. Bu sefer de birinci sıraya Super Mario Bros. (NES) geçti.

10 Ağustos 2021, Salı 09:46 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz ay 1.560.000 dolarlık fiyatı ile dünyanın en pahalı oyunu unvanını alan Super Mario 64, bu unvanı kaybetti. Şimdi 2 milyon dolarlık fiyatı ile liderlik Super Mario Bros.'un oldu. Kısa süre önce koleksiyon sitesi olan Rally üzerinden NES oyunu olan 1985 yapımı Super Mario Bros.'un mühürlü bir kopyası satıldı. Oyunun fiyatı ise 2 milyon dolardı. Bu fiyat da geçtiğimiz ay Super Mario 64'ün kırdığı 1.5 milyon dolarlık rekoru geride bıraktı.

Koleksiyon ürünlerinin son 18 ayda fiyatlarının 20 kattan fazla arttığı de belirtildi. Sadece birkaç ay önce The Legend Zelda'nın çok nadir bulunan fiziksel bir kopyası 870.000 dolara satılmıştı. Ondan önce de rekor Super Mario Bros.'un NES konsolları için çıkan oyununa aitti. O da 660 bin dolarlık fiyata sahipti.


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