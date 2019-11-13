Dünyanın en pahalı saati 24.2 milyon sterline satıldı
The Patek Philippe Grandmaster Chime saatleri, dünyanın en değeri saatleri arasında. İsviçre'de düzenlenen bir açık artırmada, Patek Philippe marka bir saat 24.2 milyon sterline, yani yaklaşık 179.5 milyon liraya satıldı. Böylece en pahalı saat rekoru da kırılmış oldu. Ancak saati alan kişinin adı açıklanmadı.
The Patek Philippe Grandmaster Chime saatleri, mekanik sistemi sayesinde gelmiş geçmiş en karmaşık saatler arasında. İsviçre'de düzenlenen bir açık artırmada, ünlü markanın çift taraflı kullanılabilen saati satışa sunuldu.
Açık artırma görevlisi, yaptığı yorumda, 'Bu saat, kahve yapmak dışında neredeyse her şeyi yapabiliyor' dedi. Bir tarafı siyah diğer tarafı ise gül kurusu rengi olan saat, rekor fiyata alıcı buldu.
Saat dört mevsime de uyum sağlayabilecek 20 ayara ve 5 farklı alarm sesine sahip. Bunlardan biri o anki saati belirtmek için kullanılan akustik saat sesi, diğerleri ise randevu hatırlatması için kullanılacak olan saatin sahibinin seçeceği sesler.
Açık artırmada satışa sunulan saat, 24.2 milyon sterline, yani yaklaşık 179.5 milyon liraya alıcı buldu. Alıcının ismi ise gizli tutuldu.
Oyuncu Paul Newman
Pahalı saat rekoru Paul Newman'daydı
Hollywood yıldızı Paul Newman, daha önce en pahalı saat rekorunu elinde tutan kişiydi. Newman'ın, Rolex marka saati, eşi tarafından hediye edilmişti ve Newman, bu saati neredeyse hiç çıkarmıyordu.
https://www.instagram.com/p/BaO-JlDFxlr/?utm_source=ig_embed
Paul Newman'ın saatinin fiyatı 13.5 milyon sterlin, yani yaklaşık 100.1 milyon liraydı.