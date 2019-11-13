Dünyanın en pahalı saati 24.2 milyon sterline satıldı

The Patek Philippe Grandmaster Chime saatleri, mekanik sistemi sayesinde gelmiş geçmiş en karmaşık saatler arasında. İsviçre'de düzenlenen bir açık artırmada, ünlü markanın çift taraflı kullanılabilen saati satışa sunuldu.

Açık artırma görevlisi, yaptığı yorumda, 'Bu saat, kahve yapmak dışında neredeyse her şeyi yapabiliyor' dedi. Bir tarafı siyah diğer tarafı ise gül kurusu rengi olan saat, rekor fiyata alıcı buldu.

Saat dört mevsime de uyum sağlayabilecek 20 ayara ve 5 farklı alarm sesine sahip. Bunlardan biri o anki saati belirtmek için kullanılan akustik saat sesi, diğerleri ise randevu hatırlatması için kullanılacak olan saatin sahibinin seçeceği sesler.

Açık artırmada satışa sunulan saat, 24.2 milyon sterline, yani yaklaşık 179.5 milyon liraya alıcı buldu. Alıcının ismi ise gizli tutuldu.

Oyuncu Paul Newman

Pahalı saat rekoru Paul Newman'daydı

Hollywood yıldızı Paul Newman, daha önce en pahalı saat rekorunu elinde tutan kişiydi. Newman'ın, Rolex marka saati, eşi tarafından hediye edilmişti ve Newman, bu saati neredeyse hiç çıkarmıyordu.





Paul Newman'ın saatinin fiyatı 13.5 milyon sterlin, yani yaklaşık 100.1 milyon liraydı.



