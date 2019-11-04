Dünyanın en pahalı yiyecekleri

Kopi Luwak kahvesi

Kopi Luwak kahvesi, yalnızca Filipinler, Endonezya ve Hindistan'ı içeren çok az sayıda ülkede üretilmektedir. Bu, şu ana kadar, dünyanın en yüksek fiyatlı kahvesidir ve Kilosu 250 dolar ila 1200 dolar arasında değişmektedir.

Matsutake mantarı

Çoğunlukla Japonya'da bulunan ve diğer bazı Asya ülkelerinde seyrek bulunan Matsutake Mantarı her gün yediğimiz mantarlardan farklıdır. Matsutake mantarının kilosu 600 dolardır.

Wagyu eti

Dünyadaki en lezzetli et olarak bilinen Wagyu, mükemmel bir yağ dağılımına ve harika bir aromaya sahip. Safkan Wagyu buzağılarından üretilen Wagyu etinin üretim süreci de bir hayli ilginç. Wagyu buzağıları düşünebileceğiniz en güzel şekilde bakılıyor! Bu minik buzağılar birayla besleniyor ve kendilerine gün boyu masaj yapılıyor. Bu sebepten olsa gerek Wagyu etinin kilosu 450 dolar civarında.

Safran

Safran en pahalı baharatlar arasında yer alır. Kilosu 1000 dolara kadar çıkabilir. Safranın fiyatının yüksek olmasının en önemli nedeni yalnızca sonbahar mevsiminde 1 hafta boyunca görülmesidir. Üstelik bir kilogram safran toplamak için yaklaşık 30.000 çiçek toplamalısınız.

Trüf mantarı

Birmantar ne kadar pahal olabilir diye düşünebilirsiniz. Beyaz trüf mantarının bu kadar pahalı olmasının sebebi gerçekten çok zor şartlarda yetişmesi. Bu mantarların toplanmasından işlenmesine hatta muhafaza edilmesine kadar geçen süreç, büyük bir çaba gerektiriyor. İşte bu yüzden beyaz trüf mantarının kilosu neredeyse 2000 dolar!

Mus peyniri

Mus dediğimiz bir hayvan türüdür. Ancak bu hayvan türü Türkiye’de neredeyse yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla mus peynirini daha önce duymamış olabilirsiniz. Mus peyniri, dünyada yalnızca İsveç’te bulunan mus çiftliğinde üretiliyor. Bu özel peynir mus sütünden yapılıyor ve tadı keçi peynirini andırıyor. Fiyatınınsa keçi peynirinden bir hayli yüksek olduğunu belirtelim. Mus peynirinin kilosu tam tamına 1100 dolar!

Ayam Cemani tavuğu

Bu özel tavuk türü, yalnızca Endonezya’da yetişiyor ve dünyanın diğer bölgelerine yetiştirme amaçlı ihraç edilmiyor. Ayam Cemani tavuğu, o kadar nadir görülen bir tür ki etinin kilosu Endonezya’da 200 dolardan alıcı buluyor. Dikkat ettiyseniz bu fiyat yalnızca Endonezya için geçerli. Endonezya hariç bir yerde bu tavuğu yemek isterseniz birkaç bin doları gözden çıkarmanız gerekebilir!



