Dünyanın en prestijli şef yarışmasının kazananı belli oldu

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen gastronomi sektörünün en büyük buluşmalarından Sirha İstanbul’da, dünyanın en prestijli şef yarışması Bocuse d’Or’un Türkiye seçmelerinin finali yapıldı. Türk mutfağı ve değerlerinin daimiyetini sağlamayı hedefleyen Metro Türkiye, bu yarışmanın sponsorluğunu yaparken aynı zamanda etkinlikte büyük bir stant açarak, ürünleri ve gastronomi alanındaki çalışmaları hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi.

Metro Türkiye’nin gastronomi keşif platformu Gastronometro da standında “Köklerinden Öğren", "Sürdür ve Sahip Çık" ve "Geleceğe Yatırım Yap” temalarında düzenlediği panellerle Sirha İstanbul’da yerini aldı. 15 ayrı seansta yapılan panellerde, Türk mutfağının dünü, bugünü ve yarını uzmanların anlatımları ve tadımlarla katılımcılara anlatıldı.

Yedi şefin katılımıyla Gastronometro’nun ev sahipliğinde düzenlenen ön elemeyi geçen dört şef, Bocuse d'Or Türkiye Milli Seçmelerine katılmaya hak kazandı. Ahmet Can Aras, Emre İnanır, Serhat Eliçora ve Sezer Deniz’in katıldığı finalde adaylardan Balıkesir’in Kıvırcık kuzusu ve deniz levreği kullanarak Türk mutfağına ait yerel bir meze ya da garnitür yapmaları istendi.

Eğlenceli ancak bir o kadar da zorlu geçen yarışmanın kazananı ise Serhat Eliçora oldu. Eliçora, Bocuse d'Or Türkiye şampiyonu olarak Mayıs 2020'de Estonya’nın Talin kentinde gerçekleşecek Bocuse d'Or Avrupa seçmelerinde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Serhat Eliçora aynı zamanda 10 bin TL para ödülünün ve Bocuse d’Or Türkiye kupasının da sahibi oldu.

Metro Türkiye’nin gastronomi keşif platformu Gastronometro da bu sene Bocuse d’Or Türkiye kapsamında “En İyi Komi Ödülü”nü verdi. Ödülün sahibi olan Metin Erol, 6 ay sınırsız Gastronometro eğitimi kazandı.

Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, şunları söyledi:

“Hep birlikte çok heyecanlı bir Bocuse d'Or finali yaşadık. Önümüzdeki yıl Türkiye’deki 30. senemiz olacak. Metro Türkiye olarak, her zaman dile getirdiğimiz üzere, ana odağımızda Türk mutfağı ve değerlerinin daimiyetini sağlamak bulunuyor. Dünyanın en prestijli şef yarışması Bocuse d'Or ile olan uluslararası iş birliğimizi Metro Türkiye olarak büyük bir memnuniyet ve gururla sürdürüyoruz. Türk şeflerimizin bizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeleri için onlara elimizden gelen desteği veriyoruz. Şefimizin bizi Estonya’da yapılacak Avrupa Türk mutfağını en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Amacımız Lyon’da gerçekleşecek dünya finallerini kazanmak. Türk mutfağına ve Türk şeflerine verdiğimiz desteğe hız kesmeden devam edeceğiz.”

İlk kez 1987 yılında düzenlenen Bocuse d’Or, gastronomi dünyasının efsanevi şefi Paul Bocuse tarafından hayata geçirildi. Kısa bir zaman diliminde dünyanın en prestijli şef yarışması konumuna yükselen Bocuse d’Or, kıtasal ön elemeleri 2007 yılında başlattı. Olimpiyatları örnek alan Bocuse d’Or’a katılan ülke şefleri, beş kıtada yapılan elemelerin ardından iki yılda bir Lyon kentinde düzenlenen dünya finallerine katılıyor.