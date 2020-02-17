Dünyanın en romantik 5 oteli
Rahatlatıcı, romantik, aşk dolu bir tatil ister misiniz? İşte dünyanın en romantik otelleri
17 Şubat 2020, Pazartesi 09:21 Son Güncelleme:
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Hilton Los Cabos'taki tüm odaların balkonu olduğundan her sabah Cortez Denizi manzarasına uyanabilirsiniz. Bundan daha romantik ne olabilir?
Adres: México 1, Turist Koridoru, 23400 BCS, Meksika
Başlangıç fiyatı : $ 373 +
https://www.instagram.com/p/B7wdtYCAxrz/
Grand Hotel Kronenhof - Pontresina, İsviçre
Grand Hotel Kronenhof, romantik konaklamalar için muhteşem bir seçenek. Alplerin, süslü dekorunda ve 170 yıllık konukseverliğin muhteşem manzarasına sahip bu konaklama tesisi kesinlikle tarih meraklıları için.
Adres: Via Maistra 130, 7504 Pontresina, İsviçre
Başlangıç fiyatı : $ 317 +
https://www.instagram.com/p/B7ysm33qqVX/
Angama Mara Safari Lodge - Serengeti Ulusal Parkı, Kenya
Maceraperest çiftler için muhteşem bir konaklama! Serengeti'de otlayan zürafaları, Büyük Yarık Vadisi'nde gün batımını izleyin. Geri döndükten sonra, muhtemelen tekrar gitmek isteyeceksiniz.
Adres: Mara Üçgeni Narok Doğu, Kenya
Başlangıç fiyatı : $ 1,250 +
https://www.instagram.com/p/BgoAWXYnTa3/
Conrad Maldives Rangali Island - Maldivler
Maldivler romantiktir ve ada ülkesinde birçok özel tesis bulunur. Conrad Maldives Rangali Adası, yüzerken tüm sessizliği ve huzuru içinizde hissettirecek. Maldivlere özgü yemek yiyebileceğiniz (ve uyuyabileceğiniz) Ithaa Denizaltı Restoranı, romantizmi bir adım daha ileri götürüyor.
Adres: Rangali Adası Rangali, 20077, Maldivler
Başlangıç fiyatı : $ 1.140 +
https://www.instagram.com/p/B6v-GTRpr8i/?utm_source=ig_embed
Katikies Hotel Santorini - Santorini, Yunanistan
Yolculuğunuzu tamamlamak için ihtiyacınız olan tek şey bir güneş şapkası.
Adres: Nik. Nomikou (Main Street), Oía 847 02, Yunanistan
Başlangıç fiyatı : $ 295 +
https://www.instagram.com/p/B3WwyfboLsE/