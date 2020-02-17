Dünyanın en romantik 5 oteli

Hilton Los Cabos'taki tüm odaların balkonu olduğundan her sabah Cortez Denizi manzarasına uyanabilirsiniz. Bundan daha romantik ne olabilir?

Adres: México 1, Turist Koridoru, 23400 BCS, Meksika

Başlangıç fiyatı : $ 373 +





Grand Hotel Kronenhof - Pontresina, İsviçre

Grand Hotel Kronenhof, romantik konaklamalar için muhteşem bir seçenek. Alplerin, süslü dekorunda ve 170 yıllık konukseverliğin muhteşem manzarasına sahip bu konaklama tesisi kesinlikle tarih meraklıları için.

Adres: Via Maistra 130, 7504 Pontresina, İsviçre

Başlangıç fiyatı : $ 317 +

Angama Mara Safari Lodge - Serengeti Ulusal Parkı, Kenya

Maceraperest çiftler için muhteşem bir konaklama! Serengeti'de otlayan zürafaları, Büyük Yarık Vadisi'nde gün batımını izleyin. Geri döndükten sonra, muhtemelen tekrar gitmek isteyeceksiniz.

Adres: Mara Üçgeni Narok Doğu, Kenya

Başlangıç fiyatı : $ 1,250 +





Conrad Maldives Rangali Island - Maldivler

Maldivler romantiktir ve ada ülkesinde birçok özel tesis bulunur. Conrad Maldives Rangali Adası, yüzerken tüm sessizliği ve huzuru içinizde hissettirecek. Maldivlere özgü yemek yiyebileceğiniz (ve uyuyabileceğiniz) Ithaa Denizaltı Restoranı, romantizmi bir adım daha ileri götürüyor.

Adres: Rangali Adası Rangali, 20077, Maldivler

Başlangıç fiyatı : $ 1.140 +





Katikies Hotel Santorini - Santorini, Yunanistan

Yolculuğunuzu tamamlamak için ihtiyacınız olan tek şey bir güneş şapkası.

Adres: Nik. Nomikou (Main Street), Oía 847 02, Yunanistan

Başlangıç fiyatı : $ 295 +