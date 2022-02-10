Dünyanın en romantik yeri: Aşık kasabası

İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde yer alan Lover isimli kasaba, şiirsel adı sayesinde romantik çiftlerin adresine dönüştü. Kasabanın İngilizce ‘aşık’ anlamına gelen adı, her dükkanda geçiyor. Kasabanın en popüler kafesinin adı da ‘sevgilim’ anlamındaki ‘Darling’. İnsanlarda sıcak duygular uyandıran ismi kasabaya da ruhunu vermiş. 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaştıkça sokaklar, evlerin önü kalplerle süsleniyor.

8 BİN MEKTUP

Kasabaya turist akını yaşanıyor. Sevgilisine Lover postanesinden mektup ve hediye göndermek isteyenler soluğu burada alıyor. Çünkü gönderilen postanın üzerinde ‘Aşık’tan geliyor’ yazıyor. Son beş yılda 14 Şubat için postaneden 8 binden fazla mektup gönderildi. Kasabaya özel kartpostallar ve hediyelik eşyalar da turizm geliri sağlıyor. Kasabalılar Sevgililer Günü döneminde özel buluşma etkinlikleri düzenliyor, birlikte yemekler yiyip eğleniyorlar.

72 yaşındaki Jill ve Fred çifti de kasabaya isminden dolayı taşınma kararı aldıklarını ve ‘Aşık’ta yaşayan aşıklar’ olarak anıldıkları için şanslı hissettiklerini söylüyor.

Öte yandan, Dünyadaki enerji fiyatlarının artışı çiçek sektörünü de etkiledi. Bu yıl Avrupa’nın en önemli çiçek pazarının sahibi olan Hollandalı çiçekçiler fiyatlarını iki katına çıkarmak zorunda kaldı. Buket fiyatları 24 Euro’dan 48 Euro’ya çıktı. Bazı çiçekçiler tedarik edemedikleri için kırmızı gül satamayacak.