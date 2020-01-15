Dünyanın en sağlıksız besinleri açıklandı

Severek yediğiniz gıdalarda tam olarak ne olduğunu ve neden bu tercihlerin kötü olduğunu anlamaya yardımcı olacak bir paylaşımda bulunan Eatthis.com, Gezegendeki En Sağlıksız 30 Besin'i seçti.

Plastik şişeli sular

BPA, hemen hemen tüm gıda ambalajlama plastiklerinde bulunan, hormonu taklit eden bir kimyasaldır. Klinik ve Deneysel Üreme Tıbbı'ndaki bir araştırmaya göre; bu kimyasalın kronik olarak yutulması çeşitli hormonal değişikliklere neden olabilir.

Mayonez

Mayonez, içerisinde sodyum şeker ve koruyucu maddeler barındırır. Boş kalorili çeşnilerin en kötüleri arasında yer alır.

Bunun yerine: Yoğurt, limon suyu, hardal, biber ve baharatları harmanlayarak evde daha sağlıklı bir mayonez yapabilirsiniz.

Pakete giren limonata

Pakete girmiş limonatada şeker, yüksek fruktozlu mısır şurubu bulunur.

Paketlenmiş turşu

Turşu

Paketlenmiş turşularda Polisorbat 80, sodyum benzoat bulunur.

Bunun yerine, katkı maddeli turşulardan kaçınmak için evde kendi turşunuzu yapabilirsiniz.

Sosisli sandviç

Sağlıksız malzemeler: Sodyum fosfat, mısır şurubu, sodyum, sodyum nitrit

Sosisli sandviç yememek için pek çok iyi neden var. Yüksek sodyum ve kanserojen içerikli nitrat seviyeleri yüzünden tüketilmemeli.

Bunun yerine: Dışarda bol soslu sosisli sandviç yemek yerine kendiniz evde organik sosis alarak pişirebilirsiniz.

Barbekü sos

Sağlıksız madde: Yüksek fruktozlu mısır şurubu

Bunun yerine: Sosisli veya köfte için bir çeşniye ihtiyacınız varsa, barbekü yerine hardalı tercih edin.

Yanmış et

Sağlıksız malzemeler: Yüksek ısı

Izgara yapmak oldukça iyi bir seçim ancak et pişirirken yüksek ısıdan uzak durmak gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre çok pişmiş et, az pişmiş ete göre daha fazla miktarda HCA yani Hidroksisitrik asit adı verilen bir karsinojen içeriyor.

Sağlıksız madde: Azodikarbonamid gibi ağartıcı kimyasallar

Bunun yerine: Ağartıcı kimyasallar içermeyen, tam tahıllı ve tam buğday unundan yapılmış ekmekler.

Turşu

Sağlıksız malzemeler: Polisorbat 80, sodyum benzoat

Bunun yerine: Katkı maddeli turşulardan kaçınmak için evde kendi turşunuzu yapabilirsiniz.

Fettuccine Alfredo

Sağlıksız maddeler: Krem, yağ

Alfredo sosu krema, parmesan peyniri ve bol miktarda yağla yapılır, bunlar bir araya geldiğinde size zarar verir.

Bunun yerine: Makarnayı özlüyorsanız, bunun yerine klasik bir spagetti yapabilirsiniz.

Meyveli yoğurt

Sağlıksız Malzemeler: Şeker

Bunun yerine: Yoğurdunuzun içine meyve doğrayabilirsiniz.

Sosisli sandviç

Sağlıksız malzemeler: Sodyum fosfat, mısır şurubu, sodyum, sodyum nitrit

Sosisli sandviç yememek için pek çok iyi neden var. Yüksek sodyum ve kanserojen içerikli nitrat seviyeleri yüzünden tüketilmemeli.

Bunun yerine: Dışarda bol soslu sosisli sandviç yemek yerine kendiniz evde organik sosis alarak pişirebilirsiniz.

Barbekü sos

Sağlıksız madde: Yüksek fruktozlu mısır şurubu

Bunun yerine: Sosisli veya köfte için bir çeşniye ihtiyacınız varsa, barbekü yerine hardalı tercih edin.

Granola Bar

Sağlıksız malzemeler: Şeker, mısır şurubu, sorbitol, soya fasulyesi yağı, BHT

Bunun yerine: Karışık kuruyemiş, bal, pirinç ve keten tohumundan oluşan omega-3 bakımından zengin bu karışımı tüketebilirsiniz.

Soğan halkaları

Sağlıksız maddeler: Şeker, doymuş yağ

Derin yağda kızartılmış olması nedeniyle soğan halkası zararlıdır. Hatta kızarmış patatesten bile daha zararlı oldukları belirtiliyor. Çünkü soğan halkalarında daha fazla kalori, daha fazla doymuş yağ, daha fazla şeker ve daha az potasyum var.

Bunun yerine: Onun yerine ızgara kalamar yapabilirsiniz.

Fast Food

Sağlıksız malzemeler: Ftalatlar

Bunun yerine: En iyi tavsiye, fast food mekanlarına olan seyahatleri azaltmak ve daha sağlıklı besinlere yönelmek.

Kızartmalar

Sağlıksız madde: Yüksek ısı ve yağ

Bunun yerine: Mount Sinai Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, işlenmiş ve kızarmış gıdalar gibi yüksek yağlı gıdalar tüketilmediğinde vücuttaki iltihap işaretlerinin azaldığını buldu.

Bu yüzden yiyecekler fırında pişirilmeli, ızgara yapılmalı.

Diyet dondurma

Sağlıksız malzemeler: Polisorbat 80

Dondurmadaki krema tadı gittiğinde üreticiler lezzet ve doku eksikliğini gidermek için kimya laboratuvarına yönelir. Bir katkı maddesi olan polisorbat 80, diyet dondurmaya bağımlılık yaratan kremsi dokuyu verir ve uzun raf ömrü sağlar ancak sağlık için zararlıdır.

Bunun yerine: Bunun yerine sütten yapılmış dondurmayı ölçülü olarak tüketebilirsiniz.

Şekerli mısır gevreği

Sağlıksız malzemeler: Butillenmiş Hidroksitolüen (BHT),Butillenmiş Hidroksianisol (BHA),rafine edilmiş karbonhidrat, ilave şeker

Bunun yerine: Daha sağlıklı kahvaltılıkları tüketebilirsiniz.

Protein barları

Sağlıksız malzemeler: Şeker, yapay tatlandırıcılar, karamel rengi, polisorbat 60

Bunun yerine: Bir avuç çiğ badem, bir parça peynir veya haşlanmış tam pişmiş yumurta, antrenman sonrası toparlanmanıza yardımcı olur.

Veggie Burger

Sağlıksız malzemeler: Yapay tatlar, disodyum inosinat ve karamel rengi

Sebzeli burgerde et olmadığı için yapay aromalar, disodyum inosinat (lezzetin artırılması) ve kanserojen olan karamel rengi şüpheli bileşenlerle doludur.

Bunun yerine: Tamamen organik sebzeler ve cevizden yapılan sebzeli burgerlere yönelebilirsiniz.

Dondurulmuş pizza

Sağlıksız madde: Sodyum, gıda katkı maddeleri

Bunun yerine: Evde kendi pizzanı yapabilirsiniz. Tam buğdaylı pizza hamuru, hafif bir tutam peynir ve sağlıklı malzemelerle kendi pizzanızı pişirebilirsiniz.

Şekerlemeler

Sağlıksız malzemeler: Yapay renklendirme, ilave şeker, doymuş yağlar

Bunun yerine: Sağlıklı bir seçenek olan bitter çikolataya yönelebilirsiniz.

Şeker

Pew Araştırma Merkezi'ne göre; Amerikalılar 2014 yılında günde 90 gramdan fazla ilave şeker tüketiyordu. Bu, FDA'nın günde 50 gram tavsiye ettiği şekerin 40 gram üzerindeydi. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği 25 gramdan ise 65 gram fazlaydı.

Yüksek rafine beyaz şeker tüketimi, tip 2 diyabet riskini artırır, kalp hastalığından şişmanlığa kadar birçok sağlık sorununa yol açar.

Bunun yerine: Şeker yerine tatlandırıcı alternatifi var ancak uzmanlar tatlandırıcı kullanılmasını da tavsiye etmiyor.

Dondurulmuş gıdalar

Sağlıksız malzemeler: Sodyum, koruyucu maddeler

Bunun yerine: Taze sebze ve meyvelere yönelebilirsiniz.

Yanmış et

Sağlıksız malzemeler: Yüksek ısı

Izgara yapmak oldukça iyi bir seçim ancak et pişirirken yüksek ısıdan uzak durmak gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre çok pişmiş et, az pişmiş ete göre daha fazla miktarda HCA yani Hidroksisitrik asit adı verilen bir karsinojen içeriyor.

Yayınlanan birçok çalışma HCA'yı kolorektal, pankreas, meme ve prostat kanseri riskiyle ilişkilendirmiştir.

Bunun yerine: Yanmış et yerine ısıyı kısarak, sağlıklı pişirme yöntemini benimseyin.

Esmer pirinç

Sağlıksız malzemeler: Arsenik

Bunun yerine: Tükettiğiniz tahılları değiştirerek riski kolayca azaltabilirsiniz.

Cheesecake

Sağlıksız madde: Şeker, sodyum

Krem peynir tek başına tüketildiğinde sağlıksız değildir ancak kremalı bir kek haline geldiğinde kalorisi artar. Cheesecake, yüksek miktarda yağ, şeker ve sodyumla doldurulur.

Genellikle akşam yemeğinden sonra yediğiniz bir dilim cheesecake size astronomik bir kalori olarak geri döner.

Bunun yerine: Evde daha sağlıklı tatlılar deneyebilirsiniz. Yoğurt parfesi yapabilir, meyve ekleyebilirsiniz.

Salata sosları

Sağlıksız malzemeler: Yüksek fruktozlu mısır şurubu, soya fasulyesi yağı

Bunun yerine: Zeytinyağı, balzamik sirke, limon suyu, bal ve hardal kullanabilirsiniz.

Kruvasan

Sağlıksız madde: Bitkisel yağlar, margarin

Bunun yerine: Yulaf ezmesi tüketebilirsiniz. Yulafta çok fazla lif vardır.

Gezegendeki en sağlıksız 30 besin!

Mozzarella çubukları

Sağlıksız madde: Sodyum

Mozzarella çubuklarında protein olmasına rağmen, bu popüler meze kızartıldığı için sağlıklı bir seçim değildir.

Bunun yerine: Üzüm veya bademlerle eşleştirebileceğiniz peynir çubukları tüketebilirsiniz.

Kahve kreması

Sağlıksız malzemeler: Soya ve kanola yağı

Bunun yerine: İnek sütü her zaman daha sağlıklı bir tercihtir.





Şekersiz çikolata

Sağlıksız malzemeler: Sukraloz, maltitol

Bunun yerine: Bitter çikolata tüketebilirsiniz.



