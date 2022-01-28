Dünyanın en tatlı ve en pahalı meyvesi oymuş!
Dünyanın birçok farklı bölgesinde daha önce adını bile duymadığınız meyveler bulunuyor. Tatları ve görünümleri kadar dikkat çeken fiyatları da ile ilginizi çekecek bu meyveler neler, gelin birlikte göz atalım. İşte dünyanın en pahalı meyveleri…
28 Ocak 2022, Cuma 08:56 Son Güncelleme:
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Son günlerde ülkemizde soğan ve patates başta olmak üzere tüm sebze ve meyveler inanılmaz bir şekilde pahalandı. Bunlar bir yana dursun, et fiyatlarının da ayrıca cep yaktığını hepimiz biliyoruz. Ancak birazdan sizlere göstereceğimiz meyve fiyatlarının ardından, kilosu 15 TL’yi bulan soğan fiyatlarına biraz daha iyimser yaklaşabilirsiniz. İşte dünyada nadir bulunan pahalı meyveler...
- Cupuacu Güney Amerika’ya özgü bir meyve olan cupuacu, olgunlaşmış bir kavun büyüklüğünde ve ananasa benzeyen tadıyla dünyanın en pahalı meyveleri arasında yer alıyor. Meyvenin yalnızca 450 gramının değeri ise 250 dolar.
- Monstera Deliciosa Orta Amerika ormanlarında yetişen bir meyve türü olan ve meyve salatası olarak adlandırılan monstera deliciosa isimli meyve en pahalı meyvelerden birisi.
- Durian Sert kabuğu ve kötü kokusu ile dikkat çeken durian isimli meyvenin tanesi 200 dolara satılıyor.
- Japon yakut üzümü Sadece Japonya Ishikawa Prefecture’de yetişen bir meyve türü olan yakut üzümü büyük taneleri ile dikkat çeken bir meyve. Meyvenin bu kadar dikkat çekmesinin diğer bir sebebi ise fiyatı:Japon yakut üzümü birinci kalite ürünleri 6.400 dolara satılıyor.
- İngiliz ananası İngiltere’de küçük seralarda özenle yetiştirilen bir meyve türü olan İngiliz ananasın fiyatı kadar maliyeti de yüksek. Tek bir ananasın yetişmesi 2000 dolara mal olurken, ananasın satış fiyatı ise 16.500 dolar olarak biliniyor.
- Yubari Kral Kavunu Dünyanın en pahalı meyvesini ise en sona sakladık. Çift halinde satılan kral kavunlarının fiyatı, 26.000 dolar.Kare Kare Kare karpuz ve kalp şeklinde görünümleri ile akılları çelen bu karpuzlar sizleri yanıltmasın. Bu karpuzların tanesi 800 dolara satılıyor.
- Japon Densuke Karpuzu Dünyada sadece Kuzey Japonya’nın Hokkaidu bölgesinde yetişen bir meyve olan Densuke karpuzu fiyatına inanamayacağınız meyvelerin başında geliyor. Bu özel meyvenin tanesi 4 bin dolara satılıyor
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