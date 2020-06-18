Dünyanın en ünlü kentlerinden biri: Washington

Washington, DC, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentidir. DC kısaltmasının açılımı "District of Columbia" (Kolombiya Bölgesi)'dir. Maryland ve Virginia eyaletlerinin arasında yer alan kent, bir eyaletin sınırları içinde yer almadığından federal devlete bağlı. Başkent olması sebebiyle bu ünlü kent çok büyük ve kalabalık. Gerek iş gerek turistik gerekse diplomatik ziyaretçilerin çok sık ziyaret ettikleri bir kent. Bu sebeple de Washington otelleri yaz ve kış genellikle dolu.

Dünyanın sayılı büyük kentlerinden olan Washington’da her damak zevkine göre yemek bulabilmek mümkün. Şehirde sık sık rastlayacağınız sokak lezzetlerinin yanı sıra onlarca lüks restoran binlerce kafe bar bulunur. Tüm dünya mutfaklarının en iyi örneklerinin yer aldığı kentte yemek yemek için her bütçeye uygun restoranlar bulabilirsiniz. Bazı ünlü yemekleri ise şöyledir.

Hot Dog

Amerikalıların literatüre kazandırdığı Hot Dog kavramı sandviç ekmeği arası sosis.

Sezar Salata

New York’ta her restoranda Sezar salata bulabilirsiniz. Mevsim yeşillikleri üzerine dökülen Sezar sos ve isteğe göre tavuk ızgara veya biftek parçaları ile servis edilen doyurucu bir salata. Üzerinde permasan peynir de yer alır.

Pizza

New York’ta her köşe başında bir pizzacı görebilirsiniz. Burada pizzaları dilim olarak da alabilirsiniz.

Kahve

Ünlü kahve dükkânı zincirlerinden birinde çeşit çeşit kahve içebilirsiniz.

Cheesecake

New York’ta elmalı turta veya cheesecake geleneksel tatlardır.

Washington’da gezilecek yerler

Washington, DC başkent olması nedeniyle siyasi açıdan büyük önem taşıyan bir şehir. Dünyaca ünlü Smithsonian Institution'a bağlı 10 müze ve bir hayvanat bahçesi bu kentte yer alır. Smithsonian'dan başka, her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlayan dünyaca ünlü, birçok ücretsiz müze daha var. Ülkenin en saygın gazetelerinden biri olan Washington Post bu kentte yer alır. Ayrıca Washington D.C Afroamerikalıların çoğunlukta olduğu bir kent.

Ulusal Alışveriş Merkezi

Yaklaşık 3 km uzunluğundaki merkez, Washington'un en ikonik anıtları ile kaplı. Ülkenin tarihi dönüm noktalarını görmek için alanı Capitol Tepesi'nden Lincoln Anıtı'na kadar yürüyerek gezebilirsiniz. Bu sırada pek çok anıt ve park görebilirsiniz.

Amerikan Kızılderili Ulusal Müzesi

Amerikan Kızılderili kabilelerin tanıtıldığı bu müze, Amerikan yerli halklarının kostümleri, eserleri, videoları ve ses kayıtları ile samimi bir portresini sunuyor. Burada Amerikan yerlilerinin yaşamı, kültürü ve tarihi hakkında pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Amerikan Sanat Müzesi

Amerikan sanatının en etkileyici koleksiyonunu burada görebilirsiniz.

Vietnam Gazileri Anıtı

Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden 58,267 asker için yaptırıldı.

Ulusal Hava ve Uzay Müzesi

Washington'un en popüler müzelerinden biri. Burada Wright kardeşlerin ilk uçağı ve Apollo 11 komuta modülü de bulunuyor.

Beyaz Saray

En az bir ay önceden ön rezervasyon yaptırarak, Amerika'nın en ünlü evinin birinci katını ve bahçelerini gezmek mümkün. Amerikalı olmayanlar ABD konsolosluğundan başvurmalı.

Meridian Tepesi Parkı

Washington'un bu teraslı parkı, katmanlı şelaleleri, neoklasik merdivenleri ile dikkat çekiyor.



