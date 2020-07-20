Dünyanın en uzun bisiklet yolu Hatay'da açıldı! Hollanda'yı sollayacak
Corona virüs dönemiyle birlikte Türkiye'de bisiklet talebi arttı. Hollanda'yı sollayacak dünyanın en uzun bisiklet yolu, geçtiğimiz hafta Hatay'da açıldı. İşte Türkiye'de bisiklet kullanımıyla ilgili son bilgiler ve İstanbul'daki en ünlü bisiklet rotaları...
20 Temmuz 2020, Pazartesi 11:09 Son Güncelleme:
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Yıllardır bisiklet kullanımıyla ünlü olan Hollanda'nın yerini yavaş yavaş Türkiye mi alıyor? İşte Hürriyet'in haberine göre bisiklet kullanımıyla ilgili son bilgiler ve artan talep...
Günümüzde, birçok kentte, otomobiller trafik tıkanmasının ve hava kirliliğinin en önemli nedeni olarak görülürken, kent yaşamında ise en sorunlu etkinlik ise ulaşım olarak değerlendiriliyor.Bisiklet zaman geçtikçe dünyada yaygın olarak kullanılan ulaşım araçları arasındaki yerini alırken Türkiye'de de hem talep hem de alanı gün geçtikçe artıyor.
Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet pandemiyle birlikte bisiklete olan talebin tahminlerin üzerine çıktığını belirtirken Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu, Hatay'da geçtiğimiz hafta açıldı. Tüm bu gelişmeler olurken, dünyanın en çok bisiklet kullanılan ülkesi olan Hollanda'nın da önüne geçileceği görülüyor.
Dünyanın en uzunu
Hatay'ın Arsuz-Samandağ ilçelerini birbirine bağlayan hem karayolu hem de bisiklet yolu geçtiğimiz hafta açıldı. Açılışla birlikte dünya en uzun bisiklet yoluna sahip oldu.
Hatay'da açılan yol 25 kilometre uzunluğa sahip. Toplam 10,3 metre genişliğinde olan yolun 8 metresi çift şerit olarak tasarlanırken geri kalan kısım tamamen bisiklet yolu olarak tasarlandı. 2,3 metre genişlikte bisiklet yolu sağlanırken, 25 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun bisiklet yolu oldu.
Toplamda dünya ikincisi Konya
Bisiklet talebi Türkiye'de artış yaşarken, bisiklet yolu konusunda da dünyayla yarışır bir durum söz konusu. Bu illerden biri de Konya. 550 kilometre bölünmüş bisiklet yolu olan Konya, New York'tan sonra dünyanın en uzun bisiklet yoluna sahip ikinci şehri konumunda.
Türkiye'de 25 milyon kişi bisiklete biniyor
Günümüzde, birçok kentte, otomobiller trafik tıkanmasının ve hava kirliliğinin en önemli nedeni olarak görülürken, kent yaşamında ise en sorunlu etkinlik ise ulaşım olarak değerlendiriliyor. Bisiklet zaman geçtikçe dünyada yaygın olarak kullanılan ulaşım araçları arasındaki yerini alırken Türkiye'de de hem talep hem de alanı gün geçtikçe artıyor.
Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet pandemiyle birlikte bisiklete olan talebin tahminlerin üzerine çıktığını belirtirken Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu, Hatay'da geçtiğimiz hafta açıldı. Tüm bu gelişmeler olurken, dünyanın en çok bisiklet kullanılan ülkesi olan Hollanda'nın da önüne geçileceği görülüyor.
Dünyanın en uzunu
Hatay'ın Arsuz-Samandağ ilçelerini birbirine bağlayan hem karayolu hem de bisiklet yolu geçtiğimiz hafta açıldı. Açılışla birlikte dünya en uzun bisiklet yoluna sahip oldu.
Hatay'da açılan yol 25 kilometre uzunluğa sahip. Toplam 10,3 metre genişliğinde olan yolun 8 metresi çift şerit olarak tasarlanırken geri kalan kısım tamamen bisiklet yolu olarak tasarlandı. 2,3 metre genişlikte bisiklet yolu sağlanırken, 25 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun bisiklet yolu oldu.
Toplamda dünya ikincisi Konya
Bisiklet talebi Türkiye'de artış yaşarken, bisiklet yolu konusunda da dünyayla yarışır bir durum söz konusu. Bu illerden biri de Konya. 550 kilometre bölünmüş bisiklet yolu olan Konya, New York'tan sonra dünyanın en uzun bisiklet yoluna sahip ikinci şehri konumunda.
Türkiye'de 25 milyon kişi bisiklete biniyor
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı bisiklete binen sayısının şu an ortalama 20 ila 25 milyon civarında olduğunu belirtti. Düzenli olarak gruplarla, spor olarak ve doğa turlarına çıkan bisikletli sayısı ise 2,5 milyon kişi. Yani bu düzenli kullanımın 2,5 milyon olduğunu gösterir.
Bakan Kurum da açıklamıştı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz hafta sonu CNN Türk'te Hakan Çelik'e yaptığı açıklamada bisiklet ve yürüyüş yolları projeleri olduğunu vurgulamıştı.
Bakan Kurum, "Edirne'den Hakkari'ye bisiklet yolu projemiz var. Konya ilk örneğini hazırladı. 3 bin kilometre bisiklet ve 3 bin kilometre yürüyüş yollarını hazırladık. Etaplar halinde tamamlayacağız. Projeyi yaptığımızda bir uçtan bir uca güvenli gidilecek. İstediği yerde duracak, dinlenecek" şeklinde açıklamada bulunmuştu.
İstanbul'daki en ünlü bisiklet rotaları
Caddebostan Sahili Bisiklet Parkuru
Kadıköy-Pendik Sahili
Rumeli Feneri-Kilyos Sahili
Ortaköy-Yeniköy Sahili
Haliç-Balat Sahili Bisiklet Parkuru
Bakırköy-Zeytinburnu Sahili
Sirkeci-Bakırköy Sahili
Florya-Yeşilköy Sahili Bisiklet Parkuru
Beşiktaş-Sarıyer Sahili
Sarayburnu-Yeşilyurt Sahili
Polonezköy
Adalar
Belgrad Ormanı
Aydos Ormanı
Koru ve Kasırlar