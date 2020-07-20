Yıllardır bisiklet kullanımıyla ünlü olan Hollanda'nın yerini yavaş yavaş Türkiye mi alıyor? İşte Hürriyet'in haberine göre bisiklet kullanımıyla ilgili son bilgiler ve artan talep...

Günümüzde, birçok kentte, otomobiller trafik tıkanmasının ve hava kirliliğinin en önemli nedeni olarak görülürken, kent yaşamında ise en sorunlu etkinlik ise ulaşım olarak değerlendiriliyor.Bisiklet zaman geçtikçe dünyada yaygın olarak kullanılan ulaşım araçları arasındaki yerini alırken Türkiye'de de hem talep hem de alanı gün geçtikçe artıyor.

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet pandemiyle birlikte bisiklete olan talebin tahminlerin üzerine çıktığını belirtirken Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu, Hatay'da geçtiğimiz hafta açıldı. Tüm bu gelişmeler olurken, dünyanın en çok bisiklet kullanılan ülkesi olan Hollanda'nın da önüne geçileceği görülüyor.

Dünyanın en uzunu

Hatay'ın Arsuz-Samandağ ilçelerini birbirine bağlayan hem karayolu hem de bisiklet yolu geçtiğimiz hafta açıldı. Açılışla birlikte dünya en uzun bisiklet yoluna sahip oldu.

Hatay'da açılan yol 25 kilometre uzunluğa sahip. Toplam 10,3 metre genişliğinde olan yolun 8 metresi çift şerit olarak tasarlanırken geri kalan kısım tamamen bisiklet yolu olarak tasarlandı. 2,3 metre genişlikte bisiklet yolu sağlanırken, 25 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun bisiklet yolu oldu.

Toplamda dünya ikincisi Konya

Bisiklet talebi Türkiye'de artış yaşarken, bisiklet yolu konusunda da dünyayla yarışır bir durum söz konusu. Bu illerden biri de Konya. 550 kilometre bölünmüş bisiklet yolu olan Konya, New York'tan sonra dünyanın en uzun bisiklet yoluna sahip ikinci şehri konumunda.

Türkiye'de 25 milyon kişi bisiklete biniyor

Günümüzde, birçok kentte, otomobiller trafik tıkanmasının ve hava kirliliğinin en önemli nedeni olarak görülürken, kent yaşamında ise en sorunlu etkinlik ise ulaşım olarak değerlendiriliyor. Bisiklet zaman geçtikçe dünyada yaygın olarak kullanılan ulaşım araçları arasındaki yerini alırken Türkiye'de de hem talep hem de alanı gün geçtikçe artıyor.

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet pandemiyle birlikte bisiklete olan talebin tahminlerin üzerine çıktığını belirtirken Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu, Hatay'da geçtiğimiz hafta açıldı. Tüm bu gelişmeler olurken, dünyanın en çok bisiklet kullanılan ülkesi olan Hollanda'nın da önüne geçileceği görülüyor.

Dünyanın en uzunu

Hatay'ın Arsuz-Samandağ ilçelerini birbirine bağlayan hem karayolu hem de bisiklet yolu geçtiğimiz hafta açıldı. Açılışla birlikte dünya en uzun bisiklet yoluna sahip oldu.

Hatay'da açılan yol 25 kilometre uzunluğa sahip. Toplam 10,3 metre genişliğinde olan yolun 8 metresi çift şerit olarak tasarlanırken geri kalan kısım tamamen bisiklet yolu olarak tasarlandı. 2,3 metre genişlikte bisiklet yolu sağlanırken, 25 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun bisiklet yolu oldu.

Toplamda dünya ikincisi Konya

Bisiklet talebi Türkiye'de artış yaşarken, bisiklet yolu konusunda da dünyayla yarışır bir durum söz konusu. Bu illerden biri de Konya. 550 kilometre bölünmüş bisiklet yolu olan Konya, New York'tan sonra dünyanın en uzun bisiklet yoluna sahip ikinci şehri konumunda.

Türkiye'de 25 milyon kişi bisiklete biniyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı bisiklete binen sayısının şu an ortalama 20 ila 25 milyon civarında olduğunu belirtti. Düzenli olarak gruplarla, spor olarak ve doğa turlarına çıkan bisikletli sayısı ise 2,5 milyon kişi. Yani bu düzenli kullanımın 2,5 milyon olduğunu gösterir.

Bakan Kurum da açıklamıştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz hafta sonu CNN Türk'te Hakan Çelik'e yaptığı açıklamada bisiklet ve yürüyüş yolları projeleri olduğunu vurgulamıştı.

Bakan Kurum, "Edirne'den Hakkari'ye bisiklet yolu projemiz var. Konya ilk örneğini hazırladı. 3 bin kilometre bisiklet ve 3 bin kilometre yürüyüş yollarını hazırladık. Etaplar halinde tamamlayacağız. Projeyi yaptığımızda bir uçtan bir uca güvenli gidilecek. İstediği yerde duracak, dinlenecek" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

İstanbul'daki en ünlü bisiklet rotaları

Caddebostan Sahili Bisiklet Parkuru

Kadıköy-Pendik Sahili

Rumeli Feneri-Kilyos Sahili

Ortaköy-Yeniköy Sahili

Haliç-Balat Sahili Bisiklet Parkuru

Bakırköy-Zeytinburnu Sahili

Sirkeci-Bakırköy Sahili

Florya-Yeşilköy Sahili Bisiklet Parkuru

Beşiktaş-Sarıyer Sahili

Sarayburnu-Yeşilyurt Sahili

Polonezköy

Adalar

Belgrad Ormanı

Aydos Ormanı

Koru ve Kasırlar



