Dünyanın 'en uzun genç kızı' oyunu kullandı

Annesi ve babasıyla Altın Safran İlkokulu'na gelerek 1047 numaralı sandıkta oyunu kullanan Gelgi, gazetecilere yaptığı açıklamada, üçüncü kez oy kullandığını söyledi.

İlk oyunu 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerde kullandığını ifade eden Gelgi, son yıllarda zor süreçlerden geçildiğini, en kısa sürede bu sürecin atlatılacağını dile getirdi.

Bütün vatandaşların aynı hassasiyetle davrandığına inandığını aktaran Gelgi, seyyar sandık uygulamasının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti: "Ben buraya gelebildiğim ve oyumu kullandığım için mutluyum. Zaten ailemin yardımıyla sık sık evden çıkıyorum. Buraya gelmek de benim için çok zorlu bir süreç değil. O yüzden seyyar sandık uygulamasını daha ihtiyacı olan vatandaşlarımız kullanırlar."

AA