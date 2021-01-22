1955'ten bu yana, Guinness Rekorlar Kitabı, diğer şeylerin yanı sıra, bu olağanüstü fiziksel özellikleri listeliyor. Referans eseri olarak tanınan eser, özellikle dünyadaki en uzun insanları tanımlar. Genellikle büyüme bozukluklarının kurbanları, iki metreyi büyük ölçüde aşarlar.

2009 yılında Guinness Rekorlar Kitabı uzmanları, Sultan Kösen'in boyunu kaydetti ve onu 2,47 m ile dünyanın yaşayan en uzun adamı ilan etti. O zamanlar 26 yaşında olan genç, sadece 2.36m ile önceki dünya rekoru sahibi Bao Xishun'u geride bıraktı. Hipofiz bezi tümörünün kurbanı olan Kösen'de aşırı düzeyde büyüme hormonu vardı. 2011 yılında, sonunda büyümesini durduran bir tedaviye girmeden önce 2.51 m'ye ulaştı.

Boyu kaçtır?

Kösen selefini yaklaşık on beş santimetre geçtiyse, tüm zamanların en uzun adamı olmaktan çok uzak! 2014 yılında ölen Leonid Stadnyk aslında 2,57 m boyundaydı. Rekoru elinde tutmadıysa, bunun nedeni Guinness Book uzmanları tarafından ölçülmeyi reddetmesiydi.

35 yaşındaki Sultan Kösen, 2.46 metre boyunda ve bu nedenle dünyanın en uzun adamı olarak kabul ediliyor. Sultan Kösen'in uzun boylu olması, hipofiz devi denen bir hastalıktan kaynaklanıyor. Beyin anormal derecede büyük miktarlarda büyüme hormonu üretir.

Sultan Kösen ve 2,51 m boyunda. Heybetli boyutuna rağmen, yurttaşları, insanların ortalama olarak en uzun olduğu ülkeler listesinde henüz yok.

En uzun insanın boyu ve kilosu nedir?

2.51 boyunda ve 1.75m bir kadınla evlendi. Sultan Kösen'de hipofiz bezini etkileyen bir tümör var. Hipofiz bezinin işleyişini etkileyen bir tümör olan bir hastalığa borçlu olduğu baş döndürücü bir boyut olan 2.51 m'yi ölçer. Vücudu, 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri Virginia Üniversitesi'ndeki ameliyatına kadar sürekli büyüdü.

Sultan Kösen, uzuvlarının gelişimini durduran bir tedavi olan büyüme hormonlarını kontrol altına almak için tıbbi tedavi görüyor. Adam hala eklemlerini etkileyen ciddi sorunlar nedeniyle koltuk değnekleriyle hareket etmeye zorlanmaktadır.

Bundan önce, Sultan Kösen 2008 yılında başarısızlıkla ameliyat edilmiş, ardından birkaç ay röntgen seansları geçirmişti. Bugün hala koltuk değnekleriyle hareket eden, eklemleri vücudunun geri kalanının gelişimini takip etmeyen Kösen tehlikede değil. Ayrıca en büyük eller (27,5 cm) ve ayaklar (36,5) için dünya rekorunu elinde tutuyor.

Ailesi ve dört kardeşi de dahil olmak üzere ailesinin geri kalanı ortalama boydadır. Sultan'ın benzersiz büyümesi ve etkileyici boyu, aşırı büyüme hormonu üretiminin sonucu olan hipofiz devliği olarak bilinen bir durumdan kaynaklanıyordu.

Büyüme hormonu beyindeki hipofiz bezinden salınır; Eğer bez bir tümör tarafından hasar görürse, örneğin çok fazla (veya çok az) hormon salgılayabilir. Aşırı üretimin etkileri arasında büyük eller, kemiklerde kalınlaşma ve ağrılı eklemler bulunur.





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