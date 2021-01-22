Jeanne Calment, uzun yaşamın sırrını zeytinyağı, sarımsak, sigara ve kırmızı şarap olarak nitelendirmektedir. Kendisine çok uzun zamanlar boyunca uzun yaşamın sırrı sorulmuş ve kendisi de hep bu cevabı vermiştir. Yaşına rağmen hiçbir bedensel sıkıntısı bulunmayan Jeanne Calment, 85 yaşına kadar eskrim sporu ile uğraşmıştır. 85 yaşından sonra 100 yaşına kadar da bisiklet sporu ile uğraşan Jeanne, bu sayede de kendisini zinde tutmayı başarmıştır.

114 yaşında bir merdivenden düştükten sonra bir ameliyat geçiren Jeanne Calment, aynı zamanda hayatının ilk ameliyatına 114 yaşında girmiş ve bu operasyondan başarı ile çıkmıştır. Birçok doktoru ve bilimciyi şok eden Jeanne Calment, aynı zamanda yediği her yemek için de çok fazla oranda zeytinyağı kullanırdı. Yemekten arta kalan zeytinyağını da yüzüne sürerek kendisini gençleştirmekteydi.

Jeanne Calment kaç yaşında öldü?

Tam adı Jeanne Lousi Calment olan bu kişi, aynı zamanda gençliğinde de hiçbir sağlık sorunu ile karşılaşmamıştır. Gençliğini ve yaşlığını sağlıklı olarak geçiren ancak geçirdiği ameliyattan sonra bazı fonksiyonlarında eksiklik görülen Jeanne Calment, 122 yaşına bastıktan 6 ay sonra da vefat etmiştir.

Çok uzun süren yaşamı boyunca neredeyse tüm yaşam ve insan tabularını yıkan bu kadın, hayatında da hiç evlenmemiş ve evliliğe de iyi bir gözle bakmamıştır. Birçok farklı yönetmen Jeanne Calment'ın hikayesini araştırmış ve onun adına, onun hayatını simgeleyen çeşitli filmler ortaya çıkarılmıştır. Guinness rekorlar kitabında da yer almakta olan Jeanne Calment, yaşadığı 122 yıl 6 ay boyunca da sağlıklı kalmayı başarmıştır.

Fransa'nın Arles kenti içerisinde doğan ve Fransa'nın Arles kentinde ölen Jeanne Calment'ın hayatı boyunca başka bir ülkede yaşadığı resmi olarak bilinmemektedir. Jeanne Calment üzerine araştırmalar yapılmakta ve kendisi hakkında yeni bilgiler de ortaya çıkarılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Jeanne Calment'ın kimlik bilgileri ve resmi kimlik bilgisi internet üzerinden meraklılarına ulaştırılmıştır.

114 yıl çok sağlıklı olarak yaşayan bu kadın, son 8 yılında ise yatağa bağımlı bir şekilde yaşamıştır. Ancak yaşadığı 114 yıl boyunca daima mutlu kalmayı başardığını söyleyen Calment, aynı zamanda uzun yaşamının bir sırrının da mutlu olmak olduğunu söylemiştir.







