Dünya üzerinde çok sayıda yakışıklı erkek bulunmaktadır. Tabi yakışıklılık kavramı herkese göre değişiklik gösterebilir. Bazıları saçlara ve duruşa bakarken bazıları ise yüz hatlarına bakmaktadır. Yakışıklı erkekler denince akla Brad Pitt, David Beckham, Johhny Deep ve buna benzer isimler akla gelmektedir. Tabi bu isimlerin yaşları ilerledikçe ve yeni yüzler ortaya çıktıkça unutulmaya başlamışlardır. Yaşlarına göre hala yakışıklı olabilirler ancak dünyanın en yakışıklı erkekleri arasına birçok yeni isim katılmıştır. Bu yüzden dünyanın en yakışıklı erkeği için tek bir isim vermek doğru değildir. Bunun yerine yakışıklı erkeklerden 10 tanesini sizler için hazırladık. Dünyanın en yakışıklı erkeğinin kim olduğuna siz karar verebilirsiniz.

Dünya'daki en yakışıklı 10 adam

Dünya üzerinde dikkat çeken ve ilgi duyulan birçok ünlü yakışıklı vardır. Bu yakışıklı erkekler arasında aktör, şarkıcı, futbolcu ve daha birçok meslek grubundan kişi bulunmaktadır.

1- Zayn Malık

Pakistan asıllı olan Zayn Malık, İngiliz şarkıcı ve söz yazarıdır. One direction adlı müzik grubunun eski üyesidir. Daha sonra yoluna kendi başına devam etme kararı almıştır. 1993 tarihinde doğmuş olan Zayn Malık en yakışıklı erkekler arasına girmeyi başarmıştır.

2- Henry Cavill

Aktörlük yapan Henry Cavill 1983 doğumludur. Özellikle Süpermen filminde canlandırdığı karakter ile hafızalarda yer etmiştir. Süpermen'e hayat veren Cavill İngiliz vatandaşıdır ve birçok filmde rol almıştır. Duruşu, bakışı ve karizması ile en yakışıklı erkeklerden birisidir.

3- Chris Evans

Kaptan Amerika karakteri ile popüler olan Evans, Amerikalı ünlü oyuncudur. Son derece yakışıklı bir oyuncu olarak dikkat çekmiştir.

4- Idrıs Elba

Yapımcı ve şarkıcı olan Elba aynı zamanda oyunculukta yapmıştır. Siyahi olan Elba’nın geniş bir hayran kitlesi vardır.

5- Çağatay Ulusoy

Türk olan Çağatay Ulusoy en yakışıklı erkekler arasında gösterilmektedir. 1990 doğumlu olan oyuncu aynı zamanda modellik yapmaktadır.

6- Chriss Hemsworth

Yenilmezler serisinde canlandırdığı Thor karakteri ile geniş bir hayran kitlesine kavuşan oyuncu Avustralyalıdır. Renkli gözleri ve saç stili ile oldukça ilgi çekmektedir.

7- Jeon Jungkook

BTS grubunun üyelerinden olan Jeon, son derece ilgi çeken ve özellikle genç kızların hayran olduğu bir erkektir. 1997 Busan doğumludur.

8- Antoıne Grıezmann

Futbolculuk yapan Grıezmann şu an Barcelona kulübünde top oynamaktadır. Bakışları ve bakımlı tarzı ile yakışıklı erkekler arasına girmiştir.

9- Robert Pattinson

Oyunculuk yapan Robert Pattinson kızların hayran olduğu ve çok sevdiği bir kişidir. Aynı zamanda model ve yapımcıdır.

10- Enrıque ıglesıas

Aktörlük ve modellikte yapan Iglesıas’ın asıl mesleği ise şarkıcılıktır. Yakışıklı şarkıcı 1975 yılında İspanya’da doğmuştur.







