Hindistan'da Gucarat bölgesinde küçük bir köyde yaşayan Jivuben Rabari(70) ve eşi Maldhari(75), yıllardır denemelerinin ardından ilk çocuklarını kucakladılar. Çift, tüp bebek yolu ile sahip oldukları çocuklarıyla birlikte dünyanın en yaşlı ebeveynleri arasına girdi.





45 yıldır evli oldukları öğrenilen çift, yıllardır çocuk sahibi olmaya çalıştıklarını söyledi.

Rabari'nin yaşını kanıtlayacak bir kimliği yok ancak kendisi yerel basına 70 yaşında olduğunu iddia etti.

Yeni ebeveyn olan çifte bu süreçte yardımcı olan Dr. Naresh Bhanushali konuyla ilgili, "Bize ilk geldiklerinde bu yaşta çocuk sahibi olmalarının imkanının olmadığı söyledik. Ama çok ısrar ettiler. Bu gördüğüm en nadir olaylardan biri." dedi.

2019 yılında yine Hindistan'da Mangayamma Yaramati isimli kadın 74 yaşında tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmuştu ve bu dünyanın en yaşlı annesi ünvanını almıştı.