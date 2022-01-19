Dünyanın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı erkeği olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren İspanyol Saturnino de la Fuente, 112 yaşında hayatını kaybetti.
19 Ocak 2022, Çarşamba 08:39 Son Güncelleme:
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Guinnes Rekorlar Kitabı'na “dünyanın en yaşlı adamı” olarak adını yazdıran 112 yaşındaki İspanyol Saturnino de la Fuente, yeni yaşına günler kala hayatını kaybetti. Yetkililer, dünyanın en yaşlı erkeği unvanını geçtiğimiz Eylül ayında alan Fuente’nin yarın defnedileceğini açıkladı.
İspanya’nın kuzeybatısındaki Leon kentindeki evinde yaşamını yitiren Fuente’nin 8 çocuğu, 14 torunu ve torunlarının da 22 çocuğu bulunuyor.
Fuente, 11 Şubat 1909'da Leon'un Puente Castro semtinde dünyaya gelmişti.
İHA
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