Dünya Dünyanın en yaşlı koalası Lottie, hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı koalası Lottie, hayatını kaybetti

Dünya

Dünyanın en yaşlı koalası Lottie, hayatını kaybetti

ABD´nin Güney Karolina eyaletinde bulunan Riverbanks Hayvanat Bahçesi´nde yaşayan 19 yaşındaki Lottie adlı koala, hayatını kaybetti. Lottie, dünyanın en yaşlı koalası olarak biliniyordu.

15 Ocak 2021, Cuma 19:15 Son Güncelleme:
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ABD´nin Güney Karolina eyaletindeki Columbia kentinde bulunan Riverbanks Hayvanat Bahçesin´de yaşayan Lottie adlı koala, 19 yaşında hayatını kaybetti. Dünyanın en yaşlı koalası olarak bilinen Lottie´nin ölüm haberi Riverbanks Hayvanat Bahçesi´nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan paylaşımda, "Riverbanks’in sevgili koalası Lottie’nin kaybını duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Hayvanat bahçesinde geçirdiği süre boyunca Riverbanks tarafından sağlanan olağanüstü bakımla Lottie, 19 harika yıl yaşadı ve AZA onaylı hayvanat bahçelerindeki koala nüfusu üzerinde büyük bir etki yarattı. Lottie, dünyanın en yaşlı koalalarından biri olarak kabul edildi" denildi.

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DHA


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