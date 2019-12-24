Dünyanın en yüksek maaşlarını Barcelona ödüyor

Araştırmada öne çıkan ilk detay, Premier Lig ekiplerinin yıllık ortama oyuncu maaşlarının ilk defa 3 milyon sterlinin (3.5 milyon euro) üzerine çıkmış olması.

Ücretlerin haftalık olarak ödendiği İngiltere'de son iki yılda maaşlar haftalık 10 bin sterlin artış gösterdi ve böylece haftalık ortalaması 61 bin sterlin (3.6 milyon euro) oldu.

Ligin en fazla maaş ödeyen takımı ise haftalık 134 bin sterlin (yıllık 8.2 milyon euro) ile Manchester City. Guardiola'nın öğrencileri, lig ortalamasının iki katından daha fazla kazanıyor. City'de en çok maaşı 21.2 milyon euro kazanan Kevin de Brüyne ve 14 milyon euro kazanan Sergio Agüero alıyor.

La Liga'da ve dünyada ise zirve Barcelona'nın. Barcelona'nın yıllık olarak oyuncularına ödediği yıllık maaş yaklaşık 11.5 milyon euro.

Ortalamayı en fazla yükselten isimse doğal olarak Lionel Messi. Messi ve Barcelona arasında 2018'de yapılan anlaşmanın ardından Arjantinli yıldız, imaj hakları da dahil olmak üzere Barcelona'dan yıllık olarak yaklaşık 60 milyon euro kazanıyor.

Ücret konusunda Barcelona'nın ardından ikinci sırada olan Real Madrid'te ise yıllık ortalama maaş 9 buçuk milyon euro.