Dünyanın en yünlü koyunu Chris öldü
Avustralya’da beş yıl kaçak yaşayan, yakalandıktan sonra kırkılmasıyla 42 kilo yünle dünya rekoruna imza atan kaçak koyun Chris’in öldüğü duyuruldu
Avustralya’nın başkenti Canberra’da beş yıl saklanarak kırkılmamayı başaran koyun Chris, dört kişi tarafından kırkılmış, 42 kilo yüz çıkmıştı. Chris, bu miktarla dünya rekoruna imza atmıştı. Çünkü daha önceki rekor 27'ydi
Chris, yakalandığı zaman tüm dünyada manşetlere çıkmıştı.
Bir çiftlikte hayatını devam ettiren merinos cinsi koyun Chris, 10 yaşında yaşlılık nedeniyle öldü.
"Kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz"
Hayvanları koruma örgütü Little Oak Sanctuary internet sitelerinden açıklama yaptı.
Açıklamada, “Bu tatlı, akıllı ve arkadaş canlısı ruhu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz” denildi.