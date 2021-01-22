Dünyanın en zayıf insanı, Valeria Levitina'dır. Rus asıllı olan bu birey, şu an 40 yaşındadır ve 26 kilogram ağırlığındadır. Gençliğinde hiçbir kötü hastalığı bulunmayan ve sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmekte olan Valeria Levitina, 25 yaşından sonra aneroksiya nervoza hastalığına yakalanmış ve kilolarını aniden kaybetmiştir. 25 yaşına kadar oldukça güzel olan ve Rusya içerisinde çok ünlü dergilere, magazinlere modellik yapan Valeria, 25 yaşına kadar da hiçbir hastalık ile mücadele etmemiştir.

Rusya içerisinde 25 yaşına kadar oldukça popüler olan bu kız, aynı zamanda ilişkiye girdiği erkekler ile de bilinmektedir. Gençlik yıllarında birçok Rus bireyin hayallerini süslemekte olan bu kadın, yaşadığı ani rahatsızlık nedeni ile çok yüksek kilo kayıplarını yaşamıştır.

1.70 boyuna sahip olan ve 26 kilogram ağırlığına sahip olan Valeria Levitina, Rusya içerisinde dünyaya gelmiştir. Gençlik yıllarında oldukça güzel olan ve güzelliği ile tüm herkesi etkisi altına alan bu kadın, anlaşılamayan bir şekilde gereksiz ve saçma sapan diyetler uygulamaya başlamış, ani kilo kayıplarını yaşamıştır. Daha sonradan doktorlara ve çeşitli psikologlara yönlendirilen Valeria, belirli hastalıklara yakalanmıştır.

Anoreksiya nervoza başta olmak üzere çeşitli psikolojik hastalıklara yakalanan bu kadın, aynada bir türlü kendisini beğenmemekte ve kendisinin çok kilolu olduğuna inanmaktaydı. Ancak oldukça güzel olan ve hiçbir fazla kilosu olmayan bu kadın, her geçen gün daha ağır psikolojik hastalıklara yakalanmış ve tüm hastalıkları da ilerlemiştir.

En zayıf insanın boyu ve kilosu?

Anoreksiya Nervoza hastalığının hız kazanması ile birlikte yeme ve içmeden adeta kesilmiş olan Valeria Levitina, 62 kilogramdan 30 kilograma kadar düşmüştür. Bu ani kilo kayıpları ile birlikte çeşitli sağlık sorunları da baş göstermiş ve Valeria'nın sağlığı çok kötü bir düzeyde etkilenmiştir. Aynı zamanda yaşadığı kilo kayıpları sebebi ile modellik işi de sona eren bu kadın, işini de kaybetmiş ve daha çok etkilenmiştir.

Günümüzde de hala çeşitli dergiler ve magazin kanalları için modellik yapan bu kadın, anoreksiya nervoza hastalığına hala sahiptir. Birçok aneroksiya nervoza hastasına da destek olması ile bilinen bu kadın, hayatının çöküşünün hastalığı olarak bu hastalığı tanımlamaktadır.

Çok düşük bir kiloya sahip olan Valeria Levitina'nın, doktorlar tarafından yapılan tahmin açıklamalarında da, gelecek zamanlarda çok yüksek riskli hastalıklara yakalanacağı düşünülmektedir. Birçok doktor ile görüşme yapan ve birçok dünyaca ünlü psikologdan destek alan Valeria, görüşmelerine rağmen hiçbir doktor ile sonuç alamamıştır. Bu ağırlık ve bu boyda yaşamına devam eden Valeria, Rusya'nın ve dünyanın da bilinen hem en zayıf kadını hem de en zayıf insanıdır.







