Dünyanın en zengin adamı kimdir? Mal varlığı ne kadar?

Dünyanın en zengin adamı kimdir?

Finansal olarak, muhtemelen dünyada Tesla CEO'su Elon Musk'tan daha başarılı bir 2020 geçiren hiç kimse yoktur. Zaten 2020'de multibilyon olan işadamı, servetini yıl içinde beş kattan fazla gördü. Bloomberg'e göre, Bloomberg Milyarder Endeksi'ne göre geçen yıla göre% 545 artışla 7 Ocak Perşembe günü 188,5 milyar dolara ulaştı.

Business Insider, 1 Aralık'a kadar her ayın 1 ve 15'inde Elon Musk'ın servetini derledi. Grafik, Elon Musk'ın resmi olarak sıralamada Jeff Bezos'u geride bıraktığı 1 Aralık'tan bu yana kazançları içermiyor.

Hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle birçok milyarder bir günde milyarlarca dolar kazanıp kaybettiği için, günlük tahminlerdeki aşırı iniş ve çıkışları abartmaktan kaçınmak için servetleri 2 ayda bir izlendi. Bu özellikle, serveti Tesla hisselerinin değeriyle hemen hemen aynı oranda artan ve küçülen Elon Musk için, kendisine CEO olarak yasal olarak izin verilen asgari ücreti verdiği için özellikle çarpıcıdır.

Elon Musk'ın 2020'deki en büyük kazanç kaynağı olan Tesla hisse fiyatı, bu yıl yeni zirvelere ulaştı. Piyasa değerine göre halihazırda dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Tesla, yıl sonunda yaklaşık 645 milyar dolar değerindeydi. Bu, 1 Ocak'tan bu yana% 689'luk bir artış ve% 18'lik hissesiyle açık ara en büyük hissedarı olan Elon Musk için büyük bir artış oldu.

Mal varlığı ne kadardır?

Elon Musk, düşük maaşına rağmen, Tesla'nın sonuçlarını elde ettiğinde hisse senedi opsiyon dilimlerini ödüllendiren çok karmaşık bir tazminat sistemi sayesinde, geçen yıl hala dünyanın en yüksek ücretli yöneticisiydi borsa fiyatları, gelir ve karlılık açısından giderek zorlaşıyor.

Tesla, Business Insider'ın Elon Musk'ın tazminatıyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi. Düzenleyici belgeler, hissedarların 2018'deki performans primlerini ezici bir çoğunlukla onayladığını ve Ağustos'a kadar Elon Musk'un planlanan toplam dilimlerden ikisini yayınladığını gösteriyor.

Tesla'daki bu sermayenin çoğu ve borsaya kayıtlı olmayan bir şirket olan SpaceX'teki hissesi de kredileri güvence altına almak için teminat olarak kullanılıyor. Bu nedenle, ilgili şirketlerdeki nihai varlıkları nominal değerlerinden biraz daha az değerlenir. Bu düşüş ünlü Forbes'in Fortune tahminlerine ve Bloomberg Endeksine yansımıştır.

Bloomberg, Elon Musk'ın servetinin 15 Aralık itibariyle 158 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ediyor, bunun 110 milyar doları veya bu miktarın yaklaşık% 70'i Tesla hisse senetleri ve opsiyonlarından geliyor ve SpaceX hisseleri 18.7 milyar dolardır. Bloomberg hesaplamalarına göre, son 7 milyar dolar nakit, evler, arabalar ve diğer varlıklara bağlı.

Ancak neredeyse kesin olan şey Tesla ve SpaceX'in büyümesidir. Analistler, otomobil üreticisinin bu yıl satılan 500.000 adetlik hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki artan talep ile trendi sürdürmeye yardımcı olduğunu söyledi. Bu arada SpaceX, Aralık ayında Business Insider'a verdiği demeçte, değerini 92 milyar dolara çıkarabilecek yeni bir finansman turu için görüşmelerde bulunuyor.







