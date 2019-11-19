Dünyanın en zenginleri listesi değişti

ABD merkezli Bloomberg, “dünyanın en zengin insanları” listesinde Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in Amazon’un sahibi Jeff Bezos’u koltuğundan ederek birinciliğe yükseldiğini duyurdu. Ekonomistler yazılım devi Microsoft’un hisselerinde yaşanan artışı ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 10 milyar dolarlık ‘bulut’ ihalesini almasına bağlıyor. 15 Kasım itibarıyla Gates’in 110 milyar dolar, Bezos’un ise 109 milyar dolar serveti bulunuyor.





Dünyanın en zengin insanları

1 Bill Gates 110 milyar dolar, Microsoft şirketinin kurucusu.

2 Jeff Bezos 109 milyar on dolar, Amazon.com, Inc kurucusu, CEO'su ve başkanı.





3 Bernard Arnault 102 milyon dolar, İş adamı





4 Warren Buffett 86.6 milyar dolar, Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'su ve en büyük hissedarı.





5 Mark Zuckerberg 75.4 milyar dolar, Facebook'un kurucusu.





6 Amancio Ortega 68 milyar dolar, İspanyol moda ve tekstil yöneticisi ve İspanyol giyim holdingi Inditex'in kurucu başkanı.

7 Larry Page 63.7 milyar dolar, Google şirketinin kurucusu. Şu an Alphabet Inc. şirketinin yönetim kurulu başkanı.

8 Sergey Brin 61.9 milyar dolar, Google şirketinin kurucusu.

9 Charles Koch 61.6 milyar dolar, Koch Industries'in ortağı, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su.

10 Julia Flesher Koch 61.6 milyar dolar, Charles Koch'un eşi.